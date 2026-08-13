El PP lleva a la Sindicatura de Cuentas "irregularidades" en la gestión de la Mancomunidad de Avilés

El PP ha denunciado ante la Sindicatura y el Tribunal de Cuentas "irregularidades" en la gestión de la Mancomunidad de Avilés. La portavoz del grupo municipal, Esther Llamazares, ha remitido documentación a ambos órganos fiscalizadores que, a su juicio, demuestran "años de incumplimientos en materia de rendición de cuentas, contratación, control interno, personal, transparencia y funcionamiento de los órganos de gobierno de la Mancomunidad". "Ante el desastre administrativo, el caos en la gestión y la acumulación de incumplimientos en una entidad supramunicipal que gestiona dinero público, nuestra responsabilidad era documentarlo y ponerlo en conocimiento de los organismos competentes y eso hemos hecho", defiende Llamazares.

Entre los hechos puestos en conocimiento por el PP figuran "periodos de más de un año sin convocar la Junta de la Mancomunidad, una delegación de competencias de contratación en la Presidencia de hasta el 50 % de los recursos ordinarios, graves retrasos en la tramitación y aprobación de las cuentas, deficiencias en contratación y transparencia y la situación del personal eventual, especialmente la del denominado 'Gerente del PST', cuyas funciones actuales se solicita que sean examinadas a la luz de las sentencias judiciales firmes que ya anularon la configuración anterior de su puesto".

"La documentación refleja que esa misma persona, pese a ocupar formalmente un puesto de personal eventual, continúa desarrollando funciones vinculadas a la gestión del Plan de Sostenibilidad Turística, dotado con 1,8 millones de euros, firma informes oficiales como 'Gerente del PST Comarca Avilés' y figura en el Presupuesto de 2026 con partidas retributivas bajo esa misma denominación", clama Llamazares: “Después de dos sentencias judiciales queremos saber qué cambió realmente: las funciones o simplemente el nombre del puesto. Las sentencias no se cumplen cambiando una denominación, sino respetando su contenido”.

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El escrito del PP solicita que los hechos y la documentación aportados sean valorados por la Sindicatura de Cuentas y que, si se estima procedente, se lleve a cabo una actuación fiscalizadora específica sobre la Mancomunidad Turística Comarca Avilés, con especial atención a la rendición de cuentas, contratación, convenios, control interno, personal, funcionamiento de los órganos de gobierno y transparencia. El PP solicita asimismo que se identifique a los responsables de las distintas obligaciones de remisión y se comprueben los requerimientos que, en su caso, se hayan realizado durante estos años para exigir su cumplimiento. Además, pide que, si de las actuaciones realizadas se apreciaran infracciones, prácticas irregulares, indicios de responsabilidad contable o hechos cuya investigación corresponda a otros órganos, se proceda conforme a la ley y se efectúen los traslados oportunos