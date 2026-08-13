Saint-Gobain divide en "paquetes" la obra del nuevo horno de vidrio flotado de Avilés, que ejecutará la industria auxiliar

La multinacional Saint-Gobain Cristalería ha dividido la obra del nuevo horno de vidrio flotado, presupuestada en cerca de cien millones de euros, en varios «paquetes». La intención de la compañía francesa es que cada uno de esos bloques, que se refieren, al menos, a obra civil, electricidad, automatismo, refractarios y montaje, sean ejecutados por empresas auxiliares.

Esta práctica de la multinacional francesa es muy similar a la que emplea ArcelorMittal con sus subcontratas, con la particularidad de que los contratos de Saint-Gobain tendrán un principio y un final clarificados (en la gran siderúrgica la industria auxiliar cuenta con tarea todo el año). Esto quiere decir que la auxiliar que oferte sobre el contrato de obra civil, por ejemplo, y le sea concedido, establecerá una relación laboral con la multinacional francesa que durará el tiempo en que la obra se esté realizando y nada más que ese tiempo.

Así pues, los «paquetes» son los trozos de una tarta que está previsto que empiece a servirse a partir del lunes 16 de noviembre, que es el momento en que la multinacional planea comenzar el trabajo de transformación del horno, una infraestructura que le lleva por la calle de la amargura desde, al menos, el verano pasado, tras la última fallida intervención del otoño de 2024.

El coste de los trabajos de construcción del nuevo horno de vidrio flotado se acercará a los cien millones de euros, y contarán con una subvención europea -Innovation Found- que sufragará el 60% del total. Buena parte del presupuesto se lo llevará el proceso de electrificación. Por ahora, la empresa no ha hecho público el montante total de la operación, pero el pasado mes de abril, el consejero de Ciencia, el socialista Borja Sánchez, habló la Junta General del Principado de una inversión «entre 120 y 140 millones».

Los permisos para hacer la obra actualmente se encuentran en trámite. Estos trámites dependen de los ayuntamientos de Avilés y Castrillón. Siguen la marcha iniciada con la ampliación de la subestación de la fábrica y el derribo del depósito de agua antiguo —una de las señas de identidad de la planta de La Maruca—.

La complejidad del proceso

Según ha podido saber este periódico, una de las mayores dificultades de los trabajos de construcción del nuevo horno —Furhy, a diferencia del F400, el actualmente vigente— está en el calentamiento con electrodos de molibdeno. Se da la circunstancia de que el propio sílice fundido conduce electricidad y se calienta al paso de la corriente, un fenómeno llamado efecto Joule. Para aprovecharlo, se introducen en ese baño barras o placas de molibdeno, un metal capaz de soportar temperaturas de 1.400 a 1.600 grados sin deformarse ni disolverse, algo que ningún metal común resistiría. La corriente circula entre los electrodos a través del propio vidrio, que actúa como resistencia, y lo mantiene fundido con un control de temperatura más preciso que el de los quemadores de gas tradicionales. Estos entran en acción al final del proceso y otorgan la fineza al producto.

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La obra del nuevo horno de vidrio flotado supone una de las grandes inversiones industriales de la comarca: la última de su calibre fue la construcción de la Nave «E» de electrólisis de la planta de San Juan de Nieva de la empresa Asturiana de Zinc: se activó en el verano de 2022. El presupuesto de esta obra —conllevó el cierre de las Naves «A» y «B»— fue de más de 128 millones de euros (una parte procedía de los fondos Feder). La capacidad de crecimiento de esta Nave «E» —que saca ahora en torno a 248.000 toneladas de zinc— no se ha completado.