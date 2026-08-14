El Ayuntamiento de Avilés concede más de 728 ayudas para vivienda por casi 650.000 euros

La concejalía de Vivienda ha concedido 728 ayudas dentro de la nueva convocatoria abierta el pasado 1 de junio, que suman una cuantía total de 646.728,96 euros. Este viernes se ha celebrado una nueva comisión de valoración de estas ayudas gestionadas por la Fundación San Martín/Oficina Municipal de Vivienda, la cuarta tras la reciente convocatoria de las ayudas de 2026.

El Ayuntamiento de Avilés convoca cada año ayudas al alquiler, al pago de suministros de electricidad, agua y gas (garantía energética) y al pago de gastos derivados de la propiedad como son la hipoteca y las cuotas de la comunidad. Las dos primeras mantienen abierto el plazo de solicitud hasta el 31 de octubre, mientras que el plazo para solicitar las ayudas a la propiedad finalizó el pasado 31 de julio.

Sobre las ayudas al alquiler, el Ayuntamiento de Avilés ha acordado hasta ahora la concesión de 254 solicitudes que suponen un importe de 461.628,60 euros. En lo relativo a las ayudas de garantía energética, se han otorgado hasta el momento un total de 163, con un coste de 50.800,72 euros.

El capítulo de subvenciones a propietarios de vivienda se ha cerrado este ejercicio con un total de 311 ayudas concedidas, de la que la mayoría 244 se han entregado para gastos de comunidad y las 67 restantes para el pago de hipoteca, que suman 134.299,64 euros. En total, 646.728,96 euros destinados a medidas para facilitar el acceso y la permanencia de avilesinos y avilesinas en sus residencias.

Noticias relacionadas

"Uno de los principales objetivos del Ayuntamiento de Avilés continúa siendo ser ágiles en la tramitación de las solicitudes para poder resolver con prontitud y pagar rápido las ayudas concedidas", destacó la concejala responsable del área de Vivienda, Ana Solís (IU). "Así lo demuestra la rápida concesión de estas primeras ayudas de la convocatoria 2026", remató.