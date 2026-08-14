Incendio en un poblado chabolista de Luanco: el fuego calcina una vivienda en La Paxarada
Ninguno de los miembros de la familia residente en la vivienda ha sufrido lesiones de gravedad
Grave incendio en Luanco. El fuego ha devorado una chabola en La Paxarada, un asentamiento ubicado en la entrada a la capital gozoniega, en el margen derecho de la carretera que une la villa marinera con Candás. Según los residentes, el origen de las llamas estuvo en la cocina. En la vivienda residente tres personas y ninguna de ellas ha sufrido lesiones de gravedad. Los Bomberos lograron sofocar el fuego en cuestión de minutos.
El suceso ha causado gran conmoción en la localidad. Las llamas eran visibles desde la carretera principal y desde distintos puntos de la villa, hoy especialmente concurrida por ser la celebración del Carnaval de verano. Además de efectivos de emergencias, hasta el lugar de los hechos se desplazaron también el alcalde, Jorge Suárez, y la concejala de Acción Social, Alba Escandón. También varios familiares de los residentes, que reclamaron una vivienda digna para ellos.
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