La industria auxiliar de Arcelor incorpora un centenar de personas para las paradas del verano

La industria auxiliar asturiana, que trabaja, fundamentalmente, para la multinacional siderúrgica ArcelorMittal, requiere estos días de agosto la presencia de un centenar de trabajadores nuevos. Son dos las actividades principales que tienen que desarrollar: atender las paradas programadas, mayormente, del Tren de Bandas en Caliente (TBC) de la factoría avilesina de Arcelor, y el seguimiento de las obras del horno eléctrico en Gijón. Este centenar de nuevos contratos, que que ya se están llevando a cabo, también van a permitir dar vacaciones a la plantilla fija.

El número de contratos requeridos para este verano está, eso sí, muy lejos del que estaba acostumbrado el sector en los últimos años (hubo años de hasta cuatrocientas incorporaciones). La explicación de esta disminución de nuevas incorporaciones, un fenómeno habitual tras la pandemia, se debe al seguimiento de políticas de ahorro: la gran siderúrgica pone la tarea a llevar a cabo sobre la mesa y el requerimiento de personal con el que calcula que se va a realizar ese trabajo. La empresa auxiliar que recibe el encargo determina cómo realizar el trabajo, pero no necesariamente coinciden las estimaciones de contrataciones de ambas partes; unas contratacioens que, por otro lado, suelen tener un carácter temporal, de apenas semanas. La tarea de las auxiliares crece este verano, pero no como en años previos -los anteriores a la pandemia-.

Los trabajadores de la empresa Daorje están llevando a cabo estos días la remodelación de un convertidor de la acería LD-III, la de Avilés. Esta tarea es fija de todos los veranos dado que estos convertidores sufren un desgaste constante dada la posición en que se encuentran en el proceso de producción. Lo previsto es que la tarea se traslade la semana que viene al Tren de Bandas en Caliente, que es la instalación siderúrgica que transforma una plancha de acero procedente de la acería en una bobina de chapa laminada, reduciendo su espesor y dándole las características necesarias para su uso posterior.

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Antes de que acabe el mes, la parada que se anuncia es la planta de sinterización, que se conoce en Arcelor simplemente como “sínter”. Esta planta prepara el mineral de hierro para que pueda entrar en el alto horno combinando finos de mineral de hierro con coque fino, caliza, dolomita y otros materiales. El mapa de las auxiliares en Arcelor tiene a Daorje como eje principal. Su tarea la dividió recientemente en siete bloques que abrieron la puerta de Serveo, Algeposa, Eulen, LaTesys, Moncobra, CYS y otras, además de la propia Daorje.