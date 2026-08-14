Las Meanas se convierte en un gimnasio para mayores: "Es bueno moverse y ayuda a socializar y distraerse"

“Dolores, María Carmen, Conchi, Rosa Mari…”. Sus nombres resuenan en las mañanas de los martes y jueves en de Las Meanas. El céntrico parque avilesino es una de las ubicaciones elegidas por el Ayuntamiento -el resto son el de Versalles, Llaranes y Valliniello- para llevar a cabo la iniciativa de "Gimnasia en los parques", una propuesta de gerontogimnasia apra que los más mayores se mantengan en plena forma disfrutando al aire libre: "Nos hace sentirnos mucho mejor".

El jueves "posteclipse" amaneció con las mismas nubes y el orbayo que impidieron a la comarca avilesina disfrutar del fenómeno astronómico, pero eso no impidió que habituales a la gimnasia al aire libre, como María Concepción Milagros Alonso, "Conchi", asistieran a su cita semanal en el parque. "Voy a un centro de mayores, donde tenemos de todo durante el año: taichí, yoga, gimnasia, memoria... Pero ahora, en el mes de agosto, cierra, entonces el Ayuntamiento nos manda unos monitores para darlo aquí", añade Alonso, que destaca la importancia de mantenerse activda: "Los años que tengo ya son bastantes, por lo que está muy bien moverse, y los monitores son buenísimos".

Comienza la clase y todas las mujeres se colocan en un amplio círculo, dejando las bolsas y los carritos de la compra en el centro. Alba González y Rodrigo Castro son los monitores. "Hacen estiramientos, calentamos un poco, alguna máquina, no todas porque hay algunas señoras que no pueden, pero intentamos adaptarlo todo para que consigan beneficios físicos", explica Castro, mientras da la orden de cambiar de sección en el estiramiento, consiguiendo que todas las mujeres muevan los brazos hacia delante y hacia atrás como en una perfecta coreografía de ballet.

En imágenes: Así es la gimnasia para mayores en los parques de Avilés / Miki López

Entre las integrantes de ese círculo, se encuentran amigas como Isabel González y Loli Antuña, quienes ya habían participado otros veranos en la iniciativa. "Lo mismo en el periódico. Desde que hacemos estas actividades, nos notamos mucho más ágiles en mi día a día; además, nos sentimos mucho mejor", afirman al unísono.

Mientras las alumnas acaban el calentamiento, Alba González lanza una pregunta al aire: "De aquí, ¿hay alguna que no quiere hacer máquinas?", a lo que rápidamente una de ellas le responde: "Yo encantada, hija, me quedo aquí". Tras esto, el círculo se divide en dos. Por un lado, un pequeño grupo se queda con Castro y comienzan con los ejercicios de coordinación y de equilibrio; "de un lado, al otro", añade el monitor, mientras las mujeres se balancean siguiendo sus indicaciones. Por otro lado, las restantes siguen a González hacia las máquinas que hay en una pequeña franja de hormigón. Allí, la monitora las va dividiendo: "Una que se ponga en la rueda grande, por favor; otra que se coloque en la bicicleta…", así hasta tenerlas a todas listas para ahcer sus ejercicio. "Estoy contentísima con la actividad; cada día estoy mejor de las piernas, que es lo que más me duele. Además, estoy muy contenta con los monitores, que miran mucho por nosotros", afirma Rosa María Fernández.

Una vez todas estaban listas, Alba González hizo la cuenta atrás: "En 3, 2, 1; empezad". En ese momento, cada una de las mujeres empezó a moverse en su máquina asignada como si el tiempo no hubiese pasado para ellas. Asimismo, y entre gritos de cambio de ejercicio, la monitora destaca que esta actividad les facilita el día a día: "Tienen un poco de movimiento, no están todo el día en casa; también, socializan y se distraen. Además, actividades como coger las bolsas de la compra o cargar pesos les van a ser más fáciles en la vida diaria", razona, sobre una actividad que hace que estas mujeres demuestren que la edad es solo un número.