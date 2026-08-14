El mundo cabe en un bocado en Sabugo: el histórico barrio de Avilés concentra locales de hasta siete nacionalidades diferentes

El mundo cabe en un bocado en Sabugo. El histórico barrio de pescadores ha visto cómo en solo cuestión de meses su oferta gastronómica ha pasado de fundamentarse en la cocina tradicional asturiana a representar todo un crisol de culturas. Con las últimas aperturas, en las calles sabugueras puede degustarse comida italiana, india, turca, astur-marroquí, británica y, por supuesto, española: "Es un ejemplo de convivencia sin perder el ambiente tradicional del barrio".

La calle de La Estación es la que se ha vuelto más cosmopolita dentro del barrio. Allí se puede degustar un kebab, pizzas napolitanas, curry indio o cebollas rellenas, mientras se toma una cerveza artesanal asturiana -o extranjera- y se termina el día bailando cumbia en un bar colombiano. Tomasso Cristiano y Pasquale Russo, al frente del restaurante Sublime, han sido los últimos en ampliar la oferta gastronómica del barrio, hace menos de un mes. "Llegamos aquí de pura casualidad y estamos encantados. Es una de las calles más bonitas de la ciudad, y confiamos en devolverle el protagonismo que sabemos que tuvo en otros tiempos", afirma Cristiano, el "pizzaiolo" del local, que presume de haber obtenido el sexto puesto en la olimpiada pizzera de Nápoles en 2022.

Luis González, con unos huevos beneditc en Cáscara, en Luanco / Mara Villamuza

A muy pocos metros, la cocina india también ha encontrado su hueco en Sabugo. El responsable del restaurante Taj Mahal, Khalid M. Rofan, asegura estar "encantado" con la acogida en la comarca. "La gente nos ha aceptado muy bien. Cada vez tenemos más clientela", afirma el hostelero, que lleva solo unos meses afincado en Sabugo. "La ubicación es perfecta, porque estamos en el centro y cerca de la estación", destaca del antiguo barrio de pescadores.

También en La Estación, la calle que une Pedro Menéndez con la terminal de transportes avilesina, se encuentra otra de las propuestas gastronómicas singulares del barrio, el Aimé, que da un toque vanguardista a la cocina tradicional asturiana. "Nosotros apostamos, sobre todo, por comprar todo lo que podemos dentro del propio barrio. Desde las verduras hasta las flores del local", expresa Luis González, al frente de un establecimiento que ya lleva tres años abierto y que ha sido distinguido con un Sol Repsol. "Encontramos el local en Sabugo casi por casualidad y estamos encantados, porque tenemos la sensación de estar en un barrio-ciudad", asegura.

Luis González, de Aimé / P. V.

La última apertura que ha terminado de dar el toque internacional al barrio ha sido Cáscara, un local especializado en brunch que ha abierto sus puertas en la plaza de La Merced. "Apostamos por Avilés porque creemos que es uno de los sitios de Asturias que más van a crecer en los próximos años", señala Luis González Martínez, desde un local en el que huele a huevos benedict y tortitas, y en el que, señalan, no solo están teniendo buena aceptación de la clientela local. "Estamos atendiendo a mucha gente de fuera. Estoy teniendo que mantener muchas conversaciones en inglés", afirma.

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Khalid M. Rofan, en su restaurante RTaj Mahal de Avilés / P. V.

En el plano internacional, Sabugo también cuenta con locales especializados en cervezas artesanales y de importación, locales de música colombiana y, por supuesto, nombres célebres en la ciudad como Casa Lin, La Botella, La Araña, Casa Marisa o El Pañol. "Es un ejemplo de convivencia y se ha convertido en un referente culinario", insisten los hosteleros que han conseguido que viajar por Sabugo sea un gusto.