El plazo de inscripción para la fiesta de la bicicleta de Avilés de septiembre abre este sábado 15

Las personas interesadas en participar en la próxima fiesta de la bicicleta de Avilés, que será el próximo 19 de septiembre, podrán inscribirse desde este sábado 15. La cita fue presentada este viernes en el Ayuntamiento por el concejal de Deportes, Juan Carlos Guerrero y el director de El Corte Inglés en Avilés, Luis Sarciada. La prueba no competitiva que alcanza su 44º edición formará parte de la programación de los actos de la Semana de la movilidad y tiene por objetivo promover los hábitos de vida saludables y la movilidad sostenible.

La salida de esta fiesta de la bicicleta se ha fijado el sábado 19 de septiembre, con salida a las 10.30 horas del aparcamiento de El Corte Inglés, reagrupamiento en la plaza Mayor de Llaranes y llegada en Las Meanas.

La inscripción es gratuita, y se podrá formalizar a través del formulario del siguiente enlace https://forms.cloud.microsoft/e/PDr0FLfN95 o por medio de los códigos QR presentes en la cartelería, hasta el 18 de septiembre a las 13:00 horas. Las 500 primeras personas que pasen por el control de salida recibirán una camiseta conmemorativa, así como el resguardo del número para el sorteo de diferentes regalos. No se trata de una competición, remarcaron Guerrero y Sarciada, se trata de un itinerario para disfrutar del pedaleo, preparado para todas las edades, para participar en familia. Se atravesarán los diferentes barrios de la ciudad, en un recorrido total de alrededor de 10 kilómetros.

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Según detallaron durante la presentación de la cita, el recorrido abarcará diferentes barrios de la ciudad como La Carriona, Miranda, Sabugo, el centro de la ciudad donde discurrirá por las principales calles del casco histórico para encarar después Gutiérrez Herrero, la avenida de Santa Apolonia, diversas calles del barrio del Pozón, Llaranes donde se reagrupará de nuevo a los participantes para discurrir después hasta el polígono industrial Pepa por el entorno del antiguo Hospitalillo de Ensidesa para regresar de nuevo al centro de la ciudad y cruzar entre otras vías: avenida del Marqués de Suances, avenida de Cervantes, Rivero, plaza de España, La Cámara, Cuba, calle Jardines, Doctor Graiño, Francisco Orejas Sierra y finalizar en la pista de La Exposición, en Las Meanas.