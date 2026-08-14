La Policía Local de Avilés estrena un furgón multifuncional con tecnología punta para atestados y emergencias

La Policía Local de Avilés ha incorporado a su parque móvil un nuevo furgón de atestados equipado con la última tecnología. El Ayuntamiento de Avilés ha destinado 84.294 euros al contrato para adqurir este vehículo por un periodo de cuatro años, en sustitución del anterior que dejó de prestar sus servicios en el mes de marzo. El nuevo vehículo de operativa multifuncional tendrá como cometido principal la realización de atestados para la investigación de accidentes de tráfico, así como realización de pruebas de alcoholemia y de detección de drogas. Asimismo, también se prevé su uso como puesto de mando avanzado ante emergencias e incluso como oficina móvil de atención ciudadana en grandes eventos.

El furgón dispone de una pantalla con conexión a Internet en la que, entre otras funcionalidades, se podrán visualizar las imágenes obtenidas por los drones recientemente incorporados y puestos en servicio por la Policía Local de Avilés. El vehículo dispone de un espacio de carga, con armarios para guardar material de seguridad. A su vez dispone de una zona equipada con mesa, sillas, iluminación y corriente eléctrica, donde se ubica la pantalla. Recientemente se ha utilizado durante la jornada del eclipse como puesto de mando avanzado ubicado en el Centro Niemeyer.

El objetivo de esta mejora es dotar a la Policía Local de herramientas que faciliten su trabajo diario y les permitan dar una respuesta más rápida y eficiente a la ciudadanía ante cualquier incidencia o eventualidad. La alcaldesa, Mariví Monteserín, destacó que el nuevo vehículo para disponer la Policía Local de Avilés para realizar su labor, "contribuye a uno de los objetivos de la ciudad, que es la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas. No solo la que tenemos, sino también la que necesitan sentir. Se ha hecho un esfuerzo para que nuestra policía defina muy bien la funcionalidad que necesitaba el furgón y eso está extraído de la experiencia de los últimos años. Por eso es polivalente y por eso se adecua a las estrictas necesidades que se han detectado durante todo este tiempo en la calle y en la actividad de seguridadque se realiza con este instrumento. Y luego la conexión con los drones es muy necesaria y muy útil".

Santiago Osorio, inspector de la Policía Local de Avilés, detalló que el nuevo furgón que susutituye al anterior que se utilizaba principalmente para el uso en investigación de accidentes de tráfico, pruebas de alcohol y drogas, incorpora el apoyo aéreo de los drones y sirve de oficina de atención al ciudadano. "Es un furgón polivalente para las necesidades que ahora mismo demanda la ciudadanía", concluyó.

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La presentación del nuevo vehículo ha tenido lugar este viernes frente a la casa consistorial de Avilés en El Parche y ha contado con con la participación de la alcaldesa, Mariví Monteserín; el concejal de Recursos Humanos, Noé Vega; el comisario jefe, Rafael Ángel Rodríguez, y el inspector de la Policía Local, Santiago Osorio, el concejal de Servicios Sociales, Agustín Medina además de José Luis Fernández, representante de la empresa adjudicataria del contrato.