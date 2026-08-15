Varios barrios de Avilés cargan contra Festejos por el "abandono" de sus celebraciones y denuncian la brecha de financiación con San Agustín

Las fiestas han terminado, pero el malestar sigue encendido en los barrios. Las asociaciones de Llaranes, La Luz, Villalegre y El Pozón, que integran la Zona 1 de Avilés, han decidido elevar el tono tras cerrar sus respectivas programaciones y acusan a la Concejalía de Festejos de mantenerse al margen del esfuerzo que realizan las entidades vecinales para sostener las celebraciones. "Tenemos que decir las cosas alto y claro", advierten desde la Zona 1, que agradece el "apoyo puntual" recibido desde distintas áreas municipales, pero considera "insostenible" la actitud del departamento responsable de las fiestas. "No solo pedimos que tengan la decencia de asistir a nuestras actividades; exigimos cercanía, implicación y trabajo real", señalan las asociaciones.

Uno de los principales motivos del enfado es la pérdida de la bonificación del 25% que mantenía el Ayuntamiento con la SGAE, un descuento que, según las entidades, resultaba especialmente importante para unas programaciones con presupuestos muy ajustados. "Para quienes gestionan despachos pueden parecer cifras menores, pero para las asociaciones de barrio supone la diferencia entre cuadrar balance o ahogarnos económicamente", sostienen. La Zona 1 contrapone además los recursos destinados a sus celebraciones con los de las grandes citas del centro y denuncia un "abismo" en el reparto. Las asociaciones aseguran que mientras en San Agustín se destinan "más de 100.000 euros únicamente en pirotecnia y actuaciones musicales", los barrios cuentan con un tope de 2.800 euros, una cantidad que califican de "ridícula".

El reproche no se limita al dinero. Las entidades de los cuatro barrios consideran que tampoco existe un respaldo suficiente en la promoción y difusión de sus actividades y ponen como ejemplo la publicidad de las fiestas patronales en la Plaza de España frente a la escasa visibilidad que, aseguran, reciben sus programas. "Un año más nos sentimos marginados en nuestra propia ciudad", lamentan, hasta el punto de afirmar que reciben "más felicitaciones de ayuntamientos colindantes que del nuestro propio". También destacan que concejalías como Turismo, Juventud o Participación han mostrado, a su juicio, una mayor cercanía con las iniciativas de la periferia. "Acordarse de los barrios no es colocar dos bombillas en Navidad ni recortar las proyecciones de cine de verano a la mitad", reprochan.

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La Zona 1 asegura que el desencuentro viene de lejos y da por agotada la etapa de las advertencias discretas. "Hemos agotado la vía del diálogo y las críticas constructivas: no sirven de nada", afirman las asociaciones, que sostienen que el peso de organizar las fiestas continúa recayendo prácticamente por completo sobre el tejido vecinal mientras Festejos permanece "volcado en el centro de la villa". Las entidades advierten además de que continuarán haciendo crecer sus programaciones pese a las dificultades y deslizan que, si algún día consiguen llevar "un artista de renombre" a sus escenarios, entonces sí esperan que aparezcan quienes ahora echan en falta, aunque sea para "hacerse la foto".