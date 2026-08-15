Enrique Granda, promotor de Luanco al Mar: "En los últimos 30 años, en Asturias siempre hubo la misma miseria para los organizadores de festivales"

El festival Luanco al Mar cumplió este año su sexta edición. Enrique Granda, su promotor, es uno de los veteranos del sector en Asturias. Destaca que la buena acogida del público y aboga por el formato "boutique", alejado de las aglomeraciones. "Nos llamaban locos por poner sillas, pero la gente es lo que quiere: disfrutar del concierto con comodidad".

¿Qué balance hace de esta última edición de Luanco al Mar?

Creo que dimos un paso al frente. Volvimos a crecer en relación a ediciones anteriores: tanto en días, con siete eventos; como en afluencia, con unas 11.000 personas a lo largo de todas esas jornadas. Es un milagro conseguir estas cifras, teniendo en cuenta que competimos en fechas con la Semana Grande de Gijón, Piragües, el Xiringüelu y un montón de eventos gratuitos que hay esos días por la región.

¿El objetivo ahora es crecer?

Crecer, pero no en cantidad de público. El modelo de Luanco al Mar son los "conciertos boutique". En tal caso, lo que intentaríamos es que el público esté más cómodo, por ejemplo con una grada, u ofrecer un cartel aún más potente, con más días o incluso con alguna actuación gratis. El otro día, por ejemplo, estuve en los Jardines de Pedralbes en el concierto de Sting, y fue una pasada. Un concierto pequeño, en el que estás cerca del artista... ese es el modelo.

¿Y qué es lo que se necesita para poder dar ese salto?

Disponer de más recursos.

¿Reciben ayuda del Ayuntamiento y del Principado?

Estamos encantados con la ayuda del Ayuntamiento. Sabemos que tienen unos recursos limitados y que llegan hasta donde llegan. Quizás no pueden darnos grandes ayudas, pero sí nos aportan muchas facilidades. Por lo demás, pues prácticamente el 95% de nuestra financiación es privada. Tanto de empresas que lo patrocinan como del público que paga sus tickets.

¿Y del Principado?

Este año nos quedamos fuera de las ayudas del Principado, no por no cumplir los requisitos, sino por falta de partida presupuestaria. Pero pienso que la administración, en un futuro, tendrá que atendernos. Somos un festival que ha traído orquestas sinfónicas, a artistas como Víctor Manuel, Rozalén, Iván Ferreiro... Y que damos una difusión muy importante a un lugar como Luanco y ofrecemos una programación también destacada al turista.

¿Han hecho una estimación del impacto económico del festival para el concejo o la comarca?

No tenemos hecho un estudio como tal, pero el impacto económico es evidente. Son 11.000 personas, muchos de ellos de fuera; una oferta cultural en un lugar que no son las grandes ciudades de la región... Y hablamos de que nosotros arriesgamos, aproximadamente, unos 350.000 euros.

Decía que se quedaron fuera de las ayudas autonómicas porque se había agotado la partida. ¿Apuesta el Principado lo suficiente por los festivales?

Puedo decir que en los últimos 30 años siempre hubo la misma miseria. Cuando organizábamos el Derrame Rock, pedimos que nos reconociesen. Y lo que hicieron fue declararnos Fiesta de Interés Turísticos Regional. Pero solo el título, nada de financiación.

Y es cuando se fueron a Galicia.

Tras 15 años peleando aquí, llegamos a Galicia, y allí era todo muy fácil. Ya no fue solo que nos dieron 50.000 euros de financiación, sino que toda la tramitación y todo en general era más sencillo. Aquí, además, no se apuesta por los festivales de extrarradio.

Se cumplen 30 años del primer Derrame Rock y lo celebran con una fiesta en Langreo.

Sí, aprovechando la apertura de los Talleres del Conde, que eran unas instalaciones al lado de donde hicimos el festival en Langreo y donde muchos grupos se hacían fotos, vamos a hacer una fiesta de celebración.

¿Cuando echa la vista atrás, duele o emociona acordarse de aquellos años?

Si echo la vista atrás a 2001 o 2003... Ni en sueños me veo haciendo lo que hacía. Hay veces que me pregunto: ¿cómo podía hacer todo eso? Lo hacíamo todo sin infraestructura ni staff. Éramos cuatro organizándolo todo... Llegabas a la semana antes del festival y solo tenías vendido el 10%, ahora la gente compra las entradas a seis meses vista... Era una locura. Por eso hoy tengo claro que mis tiempos en los macrofestivales ya se acabaron y no quiero que Luanco al Mar se desmadre en ese sentido. Ya me cuido yo de que sea así, y mi entorno, también.

El Boombastic anunció que el año que viene no estará en Asturias; L' Arena Music Experience, que se iba a celebrar en el concejo de Soto del Barco, tuvo que ser cancelado; también se han caído del calendario citas como el Reggaeton Beach Festival o el Monoloco. ¿Ha explotado la burbuja de los festivales?

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Quizás en cierta medida sí. Tras el covid hubo una especie de explosión de festivales y ahora la gente puede que sea más selectiva.