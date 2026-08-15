Ferrero abre sus fiestas con el teatro de casa y una carpa abarrotada para arropar el estreno de "Les desventures de Xuaco"
La compañía vecinal, fundada en 1988, reunió este viernes a cientos de espectadores antes del Festival de La Llámpara y volvió a reivindicar casi cuatro décadas de tradición escénica
Ferrero arrancó este viernes sus fiestas con una de sus citas más queridas. El grupo de teatro costumbrista local estrenó "Les desventures de Xuaco" bajo la carpa del prao de la romería y ante varios cientos de espectadores, que respondieron con una muy buena acogida. La función abrió un fin de semana en el que la localidad gozoniega vuelve a celebrar también el Festival de La Llámpara y la tradicional Rifa de la Xata.
La representación volvió a poner en valor el trabajo de una compañía formada íntegramente por vecinos y vecinas de Ferrero. El grupo nació en 1988 de la mano de José Francisco Granda y continúa activo en una localidad de menos de cien habitantes. "Desde muy jóvenes el teatro ha formado parte de sus vidas", destacan desde la organización, que subraya el esfuerzo de unos intérpretes que ensayan durante todo el año y procuran estrenar siempre primero en su pueblo.
La compañía llegaba además a esta nueva función con el impulso de los dos premios Aurora logrados en Candás tras representar "Superpín" ante cerca de 400 personas. Flor María Granda recibió el galardón a la mejor dirección y Ángel Ramón fue reconocido como mejor actor secundario. Desde Ferrero comparan estos premios con "los Goya o los Oscar del teatro costumbrista asturiano" y los consideran un reconocimiento al trabajo de todo el grupo.
La obra estrenada este viernes vuelve a llevar la firma de José Ramón Oliva y gira en torno a un joven que cree haber encontrado el trabajo de sus sueños, con buen sueldo, manutención y varias pretendientas. La situación termina convirtiéndose en una sucesión de enredos y desventuras. La respuesta de una carpa abarrotada confirmó una vez más el arraigo del teatro en Ferrero, donde esta actividad forma ya parte de la identidad de un pueblo que presume de estar "al norte del norte".
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