Ferrero despacha 250 kilos de llámpares en un arranque multitudinario con colas que desbordan la carpa

Doscientos cincuenta kilos de llámpares convertidos en raciones y servidos en apenas una jornada. Ferrero respondió este sábado a las expectativas y abrió por todo lo alto la XXVI edición de su festival gastronómico, con una afluencia que durante los momentos de mayor actividad hizo que las colas salieran de la carpa instalada en el Prau de la Romería. Vecinos y visitantes volvieron a convertir el pequeño núcleo de Gozón, junto al Cabo Peñas, en punto de peregrinación para degustar uno de los productos más ligados a su costa. "El arranque de las jornadas está siendo magnífico, siempre tenemos muy buena respuesta. Esperemos que el tiempo nos respete y podamos seguir al mismo ritmo mañana. La previsión es acabar la media tonelada de llámpares", resumió José Manuel Suárez, colaborador de una celebración que conserva, casi cuatro décadas después de sus orígenes, un marcado carácter popular.

Y si las llámpares son las indiscutibles protagonistas de la mesa, alrededor de ellas vuelve a funcionar una maquinaria vecinal en la que buena parte de lo que se sirve lleva detrás horas de trabajo en las casas de Ferrero. Uno de los mejores ejemplos está en la caseta de los postres, donde la oferta casera vuelve a ser casi tan tentadora como el plato principal. "Tenemos una grandísima variedad y son todos hechos por los vecinos. Lo que más triunfa es lo tradicional, los frixuelos y el arroz con leche arrasan", explicó Flora María Granda, encargada del puesto. La tradición comparte espacio con un amplio surtido de tartas. "Hoy está triunfando la de queso, no obstante, eso varía de un día para otro, igual mañana es la de chocolate", añadió.

La gastronomía compartió protagonismo durante la tarde con el rugido de los motores. A última hora llegaron a Ferrero alrededor de 150 motoristas de Moteros Norteños, sumándose a un recinto que ya había registrado una elevada afluencia desde el mediodía. La jornada había comenzado con misa y procesión y continuó después entre raciones, postres y ambiente de romería antes de la verbena nocturna.

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El reto queda ahora para este domingo: repetir el ritmo y dejar las cazuelas vacías. Los 250 kilos despachados este sábado colocan al festival justo en el ecuador de la previsión de casi media tonelada. Ferrero mantiene así viva una cita nacida en 1988 del esfuerzo de los propios vecinos y que, casi cuatro décadas después, sigue apoyándose en la misma fórmula: llámpares, cocina casera, trabajo vecinal y una respuesta multitudinaria del público.