"Festillingües" volverá al parque del Muelle con cuatro jornadas dedicadas a la lengua y la cultura asturiana

El asturiano volverá a ganar espacio en la agenda cultural de Avilés durante los últimos meses del año. La Estaya de la Llingua ha preparado una programación gratuita cuyo plato fuerte será la segunda edición de "Festillingües", del 1 al 4 de octubre en el parque del Muelle, con conferencias, mesas redondas, conciertos, talleres y espectáculos al aire libre. La concejala de Normalización Llingüística, Ana Solís, presentó el calendario en el "Día de la Llingua" de la FIDMA, con continuidad para citas como "Autores nel Camín", la "Xira Didáutica" y la "Folixa de Navidá".

La programación pone el foco especialmente en niños y jóvenes. La principal novedad será un concurso de "haikus" para alumnado de Secundaria, cuyos trabajos podrán exhibirse en distintos puntos de la ciudad. La "Xira Didáutica" abordará la figura de Margarita Salas, la creatividad vinculada a Asturias y las mujeres en la literatura asturiana actual. Además, el 22 de octubre comenzará un curso elemental gratuito y semipresencial de asturiano para adultos en el Palacio de Valdecarzana. También habrá un recital de Sofía Castañón y un concierto de Alicia Villanueva, Esteban Verdeja y Néstor Díaz.

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El calendario se prolongará hasta diciembre con propuestas ligadas a la tradición asturiana. "Caleyavilés" cerrará el 11 de septiembre con "Avilés de Lleenda", una visita que ya tiene las plazas agotadas, mientras que en diciembre regresarán el "Concursu de Ramos de Navidá pa la escuela" y la "Folixa de Navidá", prevista para el día 11 en la Casa Municipal de Cultura. El Ayuntamiento combina así divulgación, enseñanza y cultura popular en una programación pensada para públicos de distintas edades.