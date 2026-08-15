Habla la familia afectada por el incendio en una chabola en Luanco: "Queremos una vivienda; el Ayuntamiento nos ha dejado aquí tirados"

Agustín Jiménez, a sus 84 años, confesó que estaba "baldao". Era una de las tres personas que residía en la chabola de La Paxarada, a la entrada de Luanco, que se calcinó en la tarde de este viernes. Lo contaba una hora después, sentado en una silla a pie de carretera, junto a un nutrido grupo de familiares. "El fuego empezó en la cocina y estábamos mi mujer y mi hijo Juan Ricardo, y salimos fuera lo más rápido posible", relató. Los tres resultaron ilesos del incendio que calcinó la infravivienda en la que residían cuatro personas. En ese momento, no estaba en la chabola su otra hija, Concha Jiménez. "Tuve que ayudar a mi mujer (Ana María Jiménez) a salir de casa, es ciega", dejó claro el luanquín, que indicó a su vez que había vivido "muchos años" en el poblado chabolista de La Paxarada y que "ya iba siendo hora" de poder residir en una vivienda normalizada. Los Bomberos consiguieron aplacar las llamas en minutos. Su hogar quedó reducido a cenizas.

El incendio se generó en la cocina de la infravivienda cuando las agujas del reloj rondaban las 18.00 horas. "Yo vivo en Mieres y cuando me dijeron lo que pasó vinimos directos", afirmaba Agustín Francisco Jiménez, otro de los hijos y hermano de las personas que estaban en la chabola en el momento del incendio. "Muy mal, me sentí muy mal", indicaba, para luego calmarse al ver a su familia sin ningún tipo de lesión. "Están bien y eso me tranquiliza", afirmaba sentado detrás de su padre, no sin antes reclamar una casa para ellos.

Agustín Jiménez quiere residir en una casa normalizada y así llevaba años. Lo ha intentado, pero no lo ha conseguido. En octubre de 2024 ocurrió algo similar a lo de este viernes, ya que también se incendió su chabola. Fue entonces cuando decidieron ocupar otra infravivienda próxima, ya vacía. Tiempo después de aquel primer fuego, las administraciones públicas le ofrecieron un piso en Gijón, pero lo rechazó. "Era un piso de una habitación para mí y para la mujer, pero es que tenemos dos hijos a cargo y dijimos que no, claro", justificaba Agustín Jiménez, que volvía a demandar soluciones al Ayuntamiento: "Aquí me dejaron tirado todos estos años". Sus familiares enfatizaban la necesidad de encontrar una vivienda para esta familia, expresándoselo incluso al alcalde, Jorge Suárez, y a la concejala de Acción Social, Alba Escandón, quienes nada más enterarse del incendio en La Paxarada acudieron al entorno del poblado para conocer de primera mano lo ocurrido.

Alba Escandón detalló a los afectados y también a los familiares que el Ayuntamiento disponía de dos camas de emergencia en el geriátrico de Luanco, al que podían acudir tanto Agustín Jiménez como Ana María Jiménez, pero todas las partes rechazaron la propuesta. "No van a ir a un asilo", expresaba un familiar con rotundidad. El Ayuntamiento de Gozón seguirá trabajando para conseguir una vivienda normalizada para los chabolistas y, es más, Escandón anunció que el próximo lunes 17 se pondrá en contacto con Vipasa para agilizar los trámites y que esta familia pudiera residir en una vivienda normalizada con la máxima urgencia.

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El incendio concentró en el entorno del poblado chabolista de La Paxarada a decenas de personas, sobre todo familiares de Agustín Jiménez y Ana María Jiménez, quienes pedían soluciones a los responsables políticos al tiempo que efectivos de Bomberos, que aportaron dos camiones al operativo, sofocaban el fuego que arrasó con la infravivienda. Agentes de la Guardia Civil y la Policía Local de Gozón estuvieron presentes en la zona para garantizar la seguridad e impedir el paso a la zona afectada por el incendio.