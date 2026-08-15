Un hombre agrede e increpa a un conductor de autobús en Salinas
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Avilés
Un hombre trató de agredir a un conductor del autobús urbano en Salinas, justo enfrente del cuartel de la Guardia Civil, sin motivo aparente. El agresor la emprendió a golpes con la ventanilla del conductor, al que no alcanzó porque se había levantado momentos antes de su asiento al ser increpado. Pero sí rompió el vidrio. Los hechos se produjeron el pasado jueves y, según las fuentes consultadas, esa misma persona ya había protagonizado otros altercados. Finalmente, la Guardia Civil se hizo cargo del agresor.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una promotora nacional compra la Península de Arnao y prevé invertir más de 8 millones de euros en nuevas viviendas de alta calidad
- Hallan muerto en su celda de la cárcel de Cantabria al autor del crimen de la confitería de Avilés
- Más turistas extranjeros, mesas llenas, pero menos dinero en la caja: la radiografía de la hostelería de la comarca de Avilés en la primera mitad del verano
- Macroverbena a la vista: Panorama y París de Noia actuarán en este pueblo de Asturias
- La lluvia y las tormentas eléctricas aguan la noche mágica del 'Songs for an Ewan Day' en Salinas: 'Volveremos al bosque
- El mundo cabe en un bocado en Sabugo: el histórico barrio de Avilés concentra locales de hasta siete nacionalidades diferentes
- Antroxu tropical en Luanco: 'Lo mejor es que permite jugar con la ropa y los complementos sin pensar en el frío
- El hotel de cinco estrellas 'Gran Lujo' de Avilés abrirá el próximo verano: tendrá doce suites y el precio por noche podrá alcanzar los 450 euros