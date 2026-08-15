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Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
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Un hombre agrede e increpa a un conductor de autobús en Salinas

Un hombre increpa y agrede a un conductor de autobús en Salinas

Un hombre increpa y agrede a un conductor de autobús en Salinas

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Avilés

Un hombre trató de agredir a un conductor del autobús urbano en Salinas, justo enfrente del cuartel de la Guardia Civil, sin motivo aparente. El agresor la emprendió a golpes con la ventanilla del conductor, al que no alcanzó porque se había levantado momentos antes de su asiento al ser increpado. Pero sí rompió el vidrio. Los hechos se produjeron el pasado jueves y, según las fuentes consultadas, esa misma persona ya había protagonizado otros altercados. Finalmente, la Guardia Civil se hizo cargo del agresor.

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