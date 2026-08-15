La juventud tira al alza del desempleo en la comarca, pese a su elevada formación

La comarca de Avilés registró en julio 6.442 demandantes de empleo, un mes en el que las listas de las oficinas del Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa) se redujeron en todos los sectores excepto en uno: sin empleo anterior. Es decir, el que corresponde a las personas jóvenes que se incorporan por primera vez al mundo laboral. Un apartado que en julio registró 50 nuevos inscritos. Y no solo eso. La inmensa mayoría tienen estudios universitarios y postgrados. En el mes de julio sumaron 720 demandantes de un primer empleo, de los que 447 eran menores de 25 años, el 62%. De ellos, 227 eran varones y 220 mujeres.

Las personas demandantes de empleo registradas en el Sepepa se han reducido a lo largo de todo el año y en todos los sectores, logrando bajar de la barrera de las 7.000 personas desempleadas en toda la comarca. La mayoría figuran en el sector servicios y en "sin empleo anterior".

Por sectores y formación

Así se llegó a finales de julio, cuando se registraron 4.675 demandantes de empleo en el sector servicios, 15 menos que en junio, seguido de los 720 inscritos en el apartado correspondiente a "sin empleo anterior", 50 más que un mes antes. En industria se contabilizaron 543 (-15), 377 en construcción (-6), y 127 personas desempleadas en agricultura y pesca, cuatro menos que en junio;

Los registros de desempleo en función del nivel formativo evidencian que 27 demandantes tienen estudios universitarios, 15 están en posesión de estudios de postgrado y 3 en estudios oficiales de doctorado. Total, 45 de los 50 que se registraron en ese mes.

También hay inscritas en las oficinas del Sepepa 6 personas con FP Superior, y 7 que cursaron la segunda etapa de Secundaria.

Por contra, se registró un descenso de demandantes de empleo entre los que tienen menos formación académica. En mayor número entre quienes finalizaron sus estudios en la primera etapa de Secundaria (-27).

Análisis por concejos

Avilés. El municipio cabecera de comarca marca la pauta general. Así, cerró julio con 4.117 desempleados (34 menos que en junio), de los que 1.683 son varones y 2.434 mujeres. El sector servicios, acumuló el mayor número de demandantes de empleo, con 2.896, seguido de los que optan a incorporarse al mundo laboral, que sumaron 547. En industria se registraron 333 personas, 251 en construcción y 90 en agricultura y pesca.

Castrillón. Redujo las listas del desempleo en 23 personas, para sumar 824, de las que 624 correspondían al sector servicios, 83 a industria, 46 sin empleo anterior, 41 en construcción y 8 en agricultura y pesca.

Corvera. Fue el segundo concejo de la comarca con mayor número de demandantes de empleo, 910, que fueron 20 menos que en junio. A los 678 del sector servicios se añadieron 89 demandantes de un primer empleo, 80 de la industria, 45 en la construcción y 18 de agricultura y pesca.

Gozón. El concejo gozoniego registró en julio un leve aumento en los demandantes de empleo, 6 más, para registrar un total de 375. De ellos, 300 corresponden al sector servicios, 25 a la industria, 21 optan a un primer empleo, 19 pertenecen al sector de la construcción y 10 a la agricultura y pesca.

Illas. El concejo más rural de toda la comarca tiene 38 desempleados, uno más que en junio. La mayoría se concentran también en el sector servicios, con 32, y se mantienen en industria y construcción con menos de cinco.

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Soto del Barco. Con 178 desempleados, la lista de demandantes de empleo creció en 14 personas en un mes. La mayoría se concentran también en servicios (123), mientras se mantienen en el resto: industria (19), la construcción (18), y sin empleo anterior (17). En agricultura y pesca, hay menos de cinco.