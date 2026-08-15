Paso clave para la Nebrija: el Principado aprueba el acuerdo "obligatorio" con Salud para las prácticas de Enfermería

El Consejo de Gobierno del Principado ha aprobado el acuerdo suscrito entre la Universidad Nebrija y el Servicio de Salud del Principado (Sespa) para que el alumnado pueda realizar prácticas en centros hospitalarios públicos. Se trata de un convenio similar al suscrito con la Universidad Alfonso X y que es obligado por ley para que se puedan impartir los estudios de Enfermería en Avilés. Este es uno de los pasos obligatorios para que la institución académica reciba luz verde de la administración para comenzar las clases el próximo mes de septiembre. "No se espera que tengan problemas", señalan las fuentes consultadas.

El texto y los compromisos de la Consejería de Salud garantizan que los estudiantes de la Universidad de Oviedo mantienen absoluta prioridad en la asignación de plazas asistenciales frente a los de la universidad privada. Se atiende así también las exigencias del rector de la institución pública asturiana, Ignacio Villaverde. Sin embargo, no han trascendido, de momento, el resto de condiciones que se establecen en el acuerdo, y que tendrán que ser publicados en el Boletín Oficial del Principado (BOPA), según las fuentes consultadas.

Un paso obligatorio

Este acuerdo es uno más de los "obligatorios" establecido por la legislación para que la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad conceda la autorización de actividad, que se materializa en un decreto y que está pendiente de "los últimos flecos". Es decir, que es previsible que se conceda en los próximos días para que la Universidad Nebrija pueda iniciar su actividad en Avilés el próximo mes de septiembre. "Es obligado que la Administración, en este caso la Consejería de Salud, dé cobertura a las prácticas que deberá realizar el alumnado", señalaron las fuentes consultadas.

Los centros seleccionados

La concejala de Cultura y Estudios Superiores, Yolanda Alonso, ya había explicado que las prácticas tanto en Atención Primaria como hospitalaria en Avilés se realizarán en centros públicos, ya que el Hospital Avilés también se sostiene con fondos públicos.

La Universidad Nebrija siempre se mostró de acuerdo en que el alumnado de la Universidad de Oviedo tuviera prioridad a la hora de realizar las prácticas. Es más, el pasado mes de febrero, la institución académica la institución académica ya había anunciado en febrero acuerdos de colaboración con la Fundación Hospital de Avilés -popularmente conocido como Hospital de Caridad-; el centro médico Por tu salud, con centros en el barrio de El Quirinal; y con el centro de reproducción asistida Emby, con sede en Oviedo. Las tres instituciones afirmaron a este periódico entonces que estaban “encantadas” de colaborar en la formación de los nuevos enfermeros, y que el desembarco de la institución en la ciudad era “muy beneficioso”.

La oferta inicial de la Nebrija para su primer curso de Enfermería en Avilés ya cubrió sus plazas y acumula más de un centenar de alumnos en lista de espera.

La ubicación de los estudios

La intención de la Nebrija es comenzar las clases en el número 5 de la plaza de Álvarez Acebal, que venía utilizando el Conservatorio como sede satélite. Además, contará con espacios en la segunda planta del palacio de Maqua, en la calle La Cámara -que ya utiliza para cursos de idiomas-. El próximo curso la intención de la institución es trasladarse al palacio de Camposagrado, una mudanza que depende de que la Escuela Superior de Arte del Principado (ESAPA) traslade todos sus departamentos a su sede del Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA), actualmente en obras.

La apuesta por Avilés

La apuesta de la Universidad Nebrija por Avilés no se limita a la implantación al Grado de Enfermería, sino que ya estudia ampliar su oferta educativa con un segundo grado, el de Psicología.

Y como el alumnado necesitara vivienda, la institución académica rehabilitará el número 71 de Rivero, el antiguo geriátrico, para transformarlo en pisos para estudiantes y apartamentos de uso turístico. A eso se suma la adquisición de las naves de Balsera para convertirlas en residencia de estudiantes. Ambas operaciones se suman a la ya puesta en marcha de abrir un portal inmobiliario en su página web, Con-vive Avilés, en el que oferta habitaciones de alquiler en pisos compartidos.