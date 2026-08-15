El puerto destinará más de 600.000 euros a reforzar los muelles comerciales de la margen izquierda

La acción de las condiciones meteorológicas, la exposición continua a agentes marinos y el uso intensivo en las operaciones portuarias han desgastado por completo las defensas de los muelles comerciales de la margen izquierda del Puerto de Avilés. Su deterioro, tanto en su estructura como en su funcionalidad, es tan avanzado que ya no es viable limitarse a un mantenimiento. Por eso la Autoridad Portuaria ha sacado a licitación un contrato de 604.254,04 euros (con IVA) para proceder a su sustitución "con nuevos sistemas que garanticen la seguridad de las maniobras de atraque de los buques y la integridad de las infraestructuras portuarias". El plazo de ejecución será de un año y las ofertas se pueden presentar hasta el 7 de septiembre.

Las defensas

El contrato consiste en desmontar los actuales sistemas de defensa de los muelles comerciales de la margen izquierda del Puerto de Avilés, montar 53 sistemas de defensas tipo SC-800 H, o defensas super cónicas, un componente de protección estructural que se instala en los paramentos de los muelles para amortiguar el impacto de los buques durante las maniobras de atraque y estancia.

También se instalarán otros 36 sistemas de defensa tipo SC1000 H, que tienen una de capacidad superior debido a su mayor volumen de goma. El contrato incluye además el montaje de los sistemas de anclaje completos y el de los elastómeros de los sistemas de defensa en los escudos.

Tipos de buques

Estos tipos de defensa se utilizan normalmente en terminales de puertos graneleros, para contenedores de gran capacidad, en terminales de gas y/o petróleo, y en muelles con fuerte oleaje o corrientes.

En el caso del Puerto de Avilés, el modelo SC-800 H es idóneo para el atraque de buques mercantes de tamaño medio y graneleros convencionales. Y el de grado superior, el modelo SC-1000 H se reserva para las zonas del muelle destinadas a los buques de mayor tonelaje y calado que admite el puerto (buques de carga de productos siderúrgicos de ArcelorMittal, metales de Asturiana de Zinc o graneles sólidos de gran volumen).