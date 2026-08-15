Saint-Gobain se prepara para el trasplante de su viejo "corazón industrial": así se hará la gran obra en la factoría de Avilés

El primer latido del nuevo "corazón industrial" de Saint-Gobain Cristalería -el horno de vidrio flotado Furhy- comenzará a sonar el lunes 16 de noviembre: dieciocho años después de que el anterior -el F-400- comenzara a trabajar, cosa que sucedió en el otoño de 2008. El planteamiento inicial con que cuentan ahora los trabajadores de La Maruca de la empresa francesa va por este camino. Así que es este otoño cuando está previsto que comience el proceso de enfriamiento de la principal infraestructura del complejo industrial avilesino.

La obra más esperada en La Maruca será, principalmente, cosa las empresas auxiliares. Esto tiene que ser así porque la multinacional Saint-Gobain lo que sabe hacer es vidrio. El desarrollo de artilugios como el que esperan los trabajadores y la dirección de la fábrica -una inversión prevista cercana a cien millones de euros- tiene una complejidad enorme: lleva tarea de obra civil, es decir, están previstas demoliciones y, a la vez, nuevas construcciones; conexiones eléctricas, de gas… Y todo esto se llevará a cabo, al menos esta hipótesis es la que se está moviendo en la fábrica, a la vez que el horno actual -el F-400, precisamente- siga produciendo.

El enfriado del horno de vidrio flotado -de 1.600 grados Celsius a la temperatura ambiente-, es un proceso que se va a desarrollar por fases. El planteamiento inicial es «sangrar» la infraestructura, es decir, agujerar la solera del horno, para permitir que salga el vidrio caliente que se mantiene todavía en el viejo horno. Esta salida se hace contra unas piscinas dispuestas en el terreno colindante. Estas piscinas correrán a cargo, igualmente, de alguna de las auxiliares.

Este proceso de destemplado del horno se alargará hasta bien entrado el año próximo: bajar la temperatura, calculan los trabajadores, pondrá el calendario, al menos, en enero, aunque también está el mes de marzo sobre la mesa. En paralelo, la actividad de las auxiliares reconocidas con los distintos contratos de obra, se va a mantener. Una de estas tareas es cambiar la cimentación de la nave que guarda «el corazón» de la fábrica de La Maruca. Lo que está sobre la mesa, en este sentido, es ensanchar la nave al menos diez metros por cada lado, pero también, el cambio del laberinto de tuberías subterráneas que llevan energía y combustible también forman parte de esta primera fase.

La actividad de Saint-Gobain

El apagado del horno actual es cosa de la plantilla de Saint-Gobain. La instalación del Furhy -el nuevo- será cosa de una constelación de auxiliares que se van a repartir los «paquetes» en que la multinacional ha repartido la labor que hay que realizar.

Hasta que llegue el enfriado, el horno F-400 va a seguir operando a todo lo que da actualmente, sobremanera tras los dos accidentes del verano pasado (en torno a 550 toneladas de vidrio al día, bastante menos que en su mejor época). El objetivo es hacer acopio -en Avilés- para seguir dando tarea a las líneas de laminar y capas, las líneas de vidrio acabado, van a seguir trabajando durante la construcción del nuevo horno, es decir, entre noviembre y mayo próximos. Este acopio se ha venido llevando a cabo en estas últimas fechas, pero con el apoyo de almacenes en la provincia de Valladolid y en Portugal.

Se da la circunstancia de que está previsto recibir vidrio de importación -de otras fábricas del grupo- a partir de septiembre, precisamente para eso: para que las líneas de acabado no paren.

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Queja sindical

Por otro lado, la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI), sindicato minoritario en el comité de empresa de Saint-Gobain en Avilés, lanzó ayer un comunicado contras las formas que tuvo la multinacional en comunicar la construcción del nuevo horno de vidrio flotado: «No es admisible que la plantilla y los representantes de los trabajadores tengan que conocer aspectos sobre su propio futuro a través de la página web corporativa de AGC o de los medios de comunicación, en lugar de recibir esta información de manera directa y a través de los cauces formales de comunicación con la Representación Social». Interpretan esta manera de obrar como una «falta de respeto».