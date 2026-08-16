La empresa Tratamientos Asfálticos ejecutará las obras para reordenar el tráfico en el centro

La empresa Tratamientos Asfálticos SA ha sido la adjudicataria de la reordenación del tráfico en las calles de La Cámara y la Avenida Alemania, con el fin de mejorar la fluidez del tráfico y habilitar nuevas plazas de aparcamiento. La actuación permitirá mejorar los recorridos y evitar aglomeraciones en las zonas que conectan el centro de Avilés con la zona norte, según el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Avilés eligió la oferta adjudicataria como la mejor de las dos propuestas que se presentaron a la convocatoria con un presupuesto de 131.503,51 euros, estando 1.000 euros por debajo del precio estimado. La empresa debe presentar ahora la documentación de solvencia y adscripción de medios, trámites previos al inicio de la ejecución de las obras, que tendrán un plazo de tres meses.

Entre los trabajos que se llevarán a cabo figuran la demolición de los viejos pavimentos y aceras que serán sustituidos por un nuevo asfaltado, bordillos y baldosas para garantizar el confort y la seguridad de los peatones.

Por otra parte, todos los vehículos que circulen por la calle La Cámara, en el tramo comprendido entre la Avenida de Alemania y la calle Pruneda, lo harán por un único carril, y se habilitarán aparcamientos en batería a ambos lados de la vía, permitiendo sumar nueve plazas de estacionamiento.

La remodelación afectará también a la Avenida de Alemania, debido a cambios en la intersección entre la calle de La Cámara y la calle José Manuel Pedregal. Actualmente, ambos carriles son de dirección única, pero se modificará el sentido de uno de ellos para permitir la circulación hacia la calle de La Cámara.

Asimismo, se instalarán bancos, papeleras y zonas verdes gracias al sembrado de una gran variedad de plantas. Por otro lado, se llevarán a cabo mejoras en los pasos de peatones para adaptarse a la nueva normativa, y se crearán nuevas isletas para delimitar los carriles.