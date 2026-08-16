"No encuentro argumentos para que IU siga en el gobierno"

Juan José Fernández (Avilés, 1961) es coordinador de IU en Avilés, organización que capitanea desde 2017. En esta entrevista analiza la tensa situación con su socio de gobierno, el PSOE, al que acusa de deslealtad y de provocar una inminente ruptura del ejecutivo local.

¿Cuál es su balance general de esos tres años de gobierno de coalición?

Positivo en cuanto a lo que es trabajar por Avilés e impulsar el desarrollo de la ciudad. Los datos de movilización económica son millonarios de fondos tanto de la Unión Europea como del Gobierno asturiano como incluso del Gobierno central, y eso está ahí para ver, con multitud de obras en marcha.

Entonces ¿es solo un problema de entendimiento entre socios?.

El problema está en el incumplimiento del acuerdo que dio origen a este gobierno, que nació sobre la base de tres partidos distintos que nos pusimos de acuerdo en un proyecto de ciudad y que es la base sobre la que tendríamos que trabajar.

¿Son muchas más las discrepancias internas que las que se han hecho públicas?

Han sido muchas más veces las que hemos discrepado internamente, pero sin salir a la luz pública, aunque no ocultamos algunas al calor de las negociaciones presupuestarias o en distintos momentos de la valoración de los acuerdos de gobierno.

¿La primera crisis importante fue por la empresa Servicios Auxiliares?

Para nosotros el rescate de los servicios municipales es un asunto estratégico. Para formar gobierno estuvimos durante más de una semana negociando, y de ahí salió un acuerdo de gobierno con un proyecto de ciudad aceptable para todos. Si ese acuerdo, que es la base política, no se cumple, el gobierno en sí deja de tener sentido.

¿Qué les explican desde el PSOE sobre esos incumplimientos?

Pues nada. Y llegó un momento, en junio, en el que consideramos que había que tomar decisiones. Entonces hubo reuniones entre los dos partidos y salió un acuerdo con un calendario concreto en el que se planteaban actuaciones que tenían que haber ido al pleno del mes de julio; ni fue al de julio ni al de agosto. Y luego vinieron las negociaciones con la multinacional que gestiona el agua en Avilés y de las que no se nos informó. Ahora mismo estamos en una situación política imposible e insostenible. Tendrá que ser el PSOE quien explique por qué razón una y otra vez incumplen aquellos acuerdos a los que llegan con una fuerza política con la que están gobernando y que además lo hace con lealtad y con compromiso.

¿Será que el PSOE quiere romper pero que esa ruptura la escenifique públicamente IU?

La verdad es que lo ocurrido recientemente en torno al tema del agua da mucho que pensar. Porque si tú tienes un socio de gobierno y actúas de espaldas a él en uno de los temas estratégicos para la ciudad, como es la municipalización de servicios, y en otro de los más conflictivos donde los haya, que es el contencioso del agua y su privatización, pues sabes que eso se va a tomar como una agresión. No sé, pero cabe interpretar que sobramos en el gobierno, sí.

El PSOE negocia con la empresa del agua, Asturagua/ Veolia, pero cualquier decisión debe pasar por el Pleno.

Efectivamente, y no sé cómo piensan que nosotros vayamos a aceptar ninguna de sus propuestas cuando no sabemos ni lo que están negociando, ni por qué ahora incumplieron el acuerdo al que llegaron con nosotros de que la principal alternativa era rescatar la gestión pública del agua. Cuando se privatizó el agua desde Izquierda Unida ya dijimos que esto iba a pasar y teníamos razón. Si se nos hubiera hecho caso, la gestión sería pública, como es en Gijón o como en otros muchos municipios y no sería un problema que la empresa que gestiona el agua quiera ganar el doble o el triple de lo que gana a costa de los avilesinos.

Quizás se encuentre alguna alternativa menos mala que pagar 15,3 millones. ¿La apoyarían?

La empresa presentó un contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Avilés en el que plantea que se suba el recibo del agua en el 2026 un 59% o que, en su defecto, el Ayuntamiento le entregue una subvención de entre 15 y 22 millones de euros, dependiendo de cuándo se le pague por la suma de intereses. Ninguna de las dos alternativas que ha planteado la empresa va a contar con nuestro apoyo, porque tenemos un acuerdo de gobierno que plantea que únicamente se va a pagar el IPC cada año.

El PSOE acusa de esta situación a la oposición, sobre todo al PP, por votar en contra de la subida del IPC en el recibo del agua.

El PSOE puede intentar lavarse las manos, pero el pecado original de esto es del PSOE y el PP, que son quienes firmaron ese contrato leonino que hoy en día sería ilegal, porque garantiza unos beneficios de usura hacia una empresa privada por gestionar un servicio de primera necesidad.

¿Es posible reconducir la situación con el PSOE?

Ya no hay tiempo. En el caso de la municipalización de los servicios de limpieza, pasar a la gestión pública lleva un proceso, no se puede hacer por decreto, y ya no daría tiempo a cumplir con los plazos legales. Y nunca vamos a consentir que se nos ningunee como se está haciendo con el contrato del agua.

Dígalo claro, ¿IU se irá del gobierno de Avilés?

En estos tiempos de emergencia de las ideas reaccionarias, la unidad de izquierda es más necesaria que nunca, pero no encuentro argumentos para justificar la continuidad en el gobierno. Al pleno del 18 de septiembre, la asamblea de IU ya habrá decidido e irá con este asunto despejado.

Supongamos que en 2027 pasa lo mismo que en 2023 y que gana el PP pero un nuevo acuerdo permitiría gobernar a la izquierda. ¿Qué haría su partido?

IU nunca ha dejado ni va a dejar gobernar a la derecha en Avilés. No vamos a dejarles a la derecha y la extrema derecha que gobiernen con esta actitud retrógrada y con ese comportamiento que tienen de tierra quemada, de sembrar continuamente insidias y sospechas sobre supuestas corruptelas. La actitud que se ha tenido el PP en el Ayuntamiento de Avilés es irresponsable e infumable. No me extraña que a su portavoz (Esther Llamazares) no la quieran ni en su partido y que perdiera las primarias.

¿Qué balance hace de la situación industrial de Avilés?

Avilés es una ciudad industrial que quiere seguir siendo industrial y en la que se han producido muchísimos avances. El último, que es estratégico, es la aprobación por fin por parte de Saint-Gobain del nuevo horno float, que garantiza la continuidad de la empresa y el futuro de una instalación fundamental para el desarrollo de Avilés. Esperamos tener también una buena noticia próximamente con el horno híbrido y la acería eléctrica de ArcelorMittal. Y esperemos también que Trump pase a la historia y Windar siga adelante con su proyecto, porque las energías renovables son el futuro. Avilés está en una situación inmejorable, tenemos 10 centros de investigación de I+D+i y eso nos sitúa en un lugar privilegiado, y esperamos que se sustancie de una vez el tema de los terrenos excedentes de baterías; la opción de que los adquiera el Puerto nos parece muy positiva.

¿Qué pasa con el Suárez Puerta?

Aquí todos defendemos al club que representa la ciudad, pero hay que cumplir la legalidad y es lo que está ralentizando todo el proceso.

La Universidad Nebrija está a punto de iniciar el nuevo curso en Avilés.

Izquierda Unida es defensora de la universidad pública. Hemos peleado por un campus de la Universidad de Oviedo en Avilés, pero sin éxito. Nos parece que la universidad privada no cumple con el modelo que tenemos nosotros de universidad como ascensor social y como nivelador de desigualdades.

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