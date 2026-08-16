Lluvia de bendiciones, ladridos y maullidos por San Roque en la capilla de Jesusín de Galiana

San Roque llenó este domingo la capilla de Jesusín de Galiana de un grupo de fieles poco habitual; en esta ocasión no había murmullo de personas, sino ladridos y maullidos, debido a que sus asistentes caminaban sobre cuatro patas. Todo esto para celebrar una ceremonia donde los mejores amigos de los humanos fueron los protagonistas debido a la celebración del santo patrón, símbolo y protector de las mascotas. San Roque: el patrono de los perros que quedó huérfano y decidió ayudar a los enfermos. Cada 16 de agosto se conmemora la fecha del santo católico romano que atiende los pedidos de los enfermos y realza la figura de las mascotas como sucede en Avilés.

Pasadas las 19.30 horas de la tarde del domingo, el lateral del pequeño templo local, junto a la cercana plaza de El Carbayedo se llenó de arneses, correas y jaulas. "Estoy muy feliz de estar aquí entre tanto perro y gato; he preguntado si había una serpiente, pero me han dicho que no", bromeaba José Juan Hernández, sacerdote titular de la parroquia, antes de dar comienzo a la ceremonia. Asimismo, recalcó que "el perro de San Roque tiene rabo, no se lo cortó", haciendo referencia al tan popular trabalenguas y, tras estas palabras, Hernández comenzó con las oraciones hasta llegar a la bendición, en ese momento los asistentes comenzaron a acercarse al cura con el fin de recibir, aunque fuese una gota de agua bendita.

Cogiendo sitio junto a su carrito y dos correas, se encontraba Noemí Menéndez, acompañada de sus perritas Luna, Telva y Lana, que cada año regresa a esta tradicional misa. "Da esperanza a los que somos creyentes, es bastante bonito que se acuerden de ellos, aunque sea una vez al año", agregó Menéndez mientras movía el carrito. En ese momento, la perrita Telva se acercaba hacia otro de los de su especie para olfatearle, provocando la sorpresa del pequeño "Marrón", otro de los 'peludos' protagonistas de la ceremonia dominical. Este lleva más de doce años junto a su dueña Mar García, quien, a pesar de llevar tanto tiempo junto a "Marrón", nunca había asistido a la celebración de San Roque. "Vi los carteles colgados por la calle estos días, es el primer año que vengo, ya que los anteriores no me coincidían", agregó García mientras impedía que "Marrón" se acercase hacia otro de sus compañeros de cuatro patas. La mujer agregó que para los amantes de los animales, la celebración "está muy bien, seas creyente o no, es una buena idea".

Asimismo, también hubo presencia felina en el encuentro por parte de Cristina Gallina y "Arthur", su gato persa que, con su corto pelaje gris, destacaba entre los ladridos. "Es un día muy entrañable, nos encontramos aquí a todos los vecinos con sus mascotas y es una fiesta muy guapa", destacaba la chica mientras acariciaba la suave piel de "Arthur". Asimismo reconoció que es un acto al que no duda en asistir.

En la celebración hubo presencia tanto canina como felina, pero entre los menos habituales también se contó con la presencia de una tortuga. David Gutiérrez no dudó en perderse la bendición, ya que "es una tradición de cada año y no hay que perderla", proclamó acompañado de su tortuga "Súper". Su presencia este domingo en la capilla de Galiana tenía como objetivo que las palabras de José Juan Hernández lograran que la tortuga "siga formando parte de la familia muchos años", como bien agregaba Gutiérrez mientras limpiaba las gotas de agua que aún se mantenían en el caparazón de "Súper".

Gracias a esta tradicional ceremonia se consigue dar un hueco a aquellos que han conseguido convertirse en una parte imprescindible de las familias. Estos esperan que San Roque los proteja y conserve durante mucho más tiempo a su lado, y que sus queridos amigos no se queden sin el rabo por culpa de Ramón Ramírez, como le ocurrió al perro del santo.