La Mar de Ruido ya piensa en 2027 tras veintidós años de música en el Muelle

Béznar Arias, el promotor del festival La Mar de Ruido —veintidós años en la cartelera de las fiestas avilesinas de agosto—, ya está recogiendo la infraestructura de un encuentro musical que se despidió este sábado de madrugada, un encuentro que nació cuando era peligroso cruzar el parque del Muelle camino de la estación. Y, aparte de recoger, también está pensando en componer la edición del próximo año: la de 2027. «Será una edición importante para mí porque se cumplen veinte años de la consolidación del proyecto», cuenta.

En 2006 fue cuando cantaron en Avilés Chris Barron, Jackson Browne y Luz Casal «Take It Easy»: «Pero eso fue una sorpresa». A raíz de aquel espectáculo «empezaron a llegar: Germán Coppini, Josele Santiago, ‘Dr. Feelgood’…». Arias es consciente de cuál es la liga en la que juega: bandas veteranas y legendarias. Y esa marca se ha ido clavando en las ganas del personal que durante un par de días —hubo un tiempo en que el concierto se estiraba hasta el domingo— se apostó al pie del quiosco del parque del Muelle, el primero de los que construyeron en Avilés. Y es que el festival avilesino ha contribuido a revitalizar una infraestructura decimonónica, como un quiosco nacido para acoger bandas musicales. «Pese a que medio llovía, no se movió nadie del parque», destacó con satisfacción el productor.

Aspecto del parquie del Muelle, durante el concierto de "Pedrá". / Mario Canteli

La novedad de este año es que la Concejalía de Festejos —el festival veraniego depende de esta área— hizo la convocatoria de subvenciones para la organización de festivales de música y danza en el marco de las fiestas de San Agustín 2026. «Me parece bien porque yo ya tenía las bandas apalabradas a principios de año, pero eso no quita que sintiera cierta tensión durante la espera de la resolución», señaló Arias. Y eso es así porque «ahora» las programaciones se hacen con un año de antelación: «Cuando dices que quieres a estos o a aquellos para el fin de semana del 15 de agosto, olvídate», añadió el promotor. «Nos prometió la concejala que la convocatoria de 2027 saldrá a comienzos año: eso nos va a ayudar mucho».

Noticias relacionadas

Arias destacó de la programación de este año el «bolazo» de «Pedrá», que son «el tributo más importante de ‘Extremoduro’». Indicó también el espectáculo de los ingleses «Nine Below Zero», una histórica banda de «blues» de los setenta que fue de culto en los primeros ochenta en los pubs del sur de Londres. La noche que montaron en el quiosco fue «fundamental, con el quiosco reluciente…».