Nuevo traslado en la UVI móvil del Aeropuerto al HUSA
Más de medio centenar de asistencias se han tramitado desde que se suprimió la ambulancia en el aeródromo en abril de 2025
La UVI móvil del Hospital Universitario San Agustín (HUSA) tuvo que realizar ayer un nuevo traslado desde el Aeropuerto de Asturias, y ya van más de medio centenar desde que Aena decidió suprimir esta asistencia sanitaria en el aeródromo asturiano.
En esta ocasión fue un joven de 24 años quien sufrió un síncope en el avión. El aviso se produjo sobre las 15.30 horas, explicaron las fuentes consultadas.
Aena, que atiende 46 aeropuertos de interés general en España, decidió prescindir de la ambulancia en el Aeropuerto de Asturias de tal modo que los servicios médicos que atendían al personal aeroportuario, así como a los pasajeros, tuvo que abandonar las instalaciones. La decisión se tomó en abril de 2025, y fue recurrida en los tribunales por UGT.
El Juzgado de lo Social nº 1 de Avilés dio la razón a UGT en el conflicto y ordenó a Aena reponer la ambulancia de soporte vital básico que estuvo operativa hasta el 1 de mayo de 2025. La magistrada consideró que el sistema implantado tras su retirada no cumple lo que exige el convenio colectivo del grupo Aena: garantizar el “traslado urgente” de los trabajadores a centros sanitarios ante una enfermedad súbita o un accidente.
Aena defendió su postura acudiendo a un acuerdo de coordinación firmado el 4 de abril de 2016 entre el aeropuerto y el SAMU del Principado, que establece tiempos de respuesta orientativos (15 minutos para una ambulancia de soporte vital básico y 25 para una UVI móvil desde que se avisa al 112). Sin embargo, la magistrada concluía en su sentencia que ese acuerdo “no garantiza unos tiempos de respuesta y ni siquiera una respuesta”, porque no contiene “fórmula de compromiso” ni “garantía de disponibilidad” del servicio y “no se especifica qué ocurre si no se cumple con ese plazo”.
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea decidió recurrir el fallo judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que todavía no ha emitido su veredicto.
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