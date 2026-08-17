Avilés alza el vuelo: "Por la ciudad suelen pasar alrededor de 20.000 aves migratorias a lo largo de todo el año"
El Ayuntamiento instalará nuevos carteles informativos sobre las aves que viven en las inmediaciones de la ría
La margen derecha del estuario contará con un almacén de libros e incluso un hotel de insectos
Claudia Serantes
Primero fue la instalación de una webcam para el avistamiento de las aves en la margen derecha de la ría junto a unos carteles que indican la fauna marina de la zona y, ahora, un nuevo proyecto que hará que la ciudad de Avilés alce el vuelo hacia el mundo de las aves. Y eso se logrará gracias a la instalación de paneles orientativos sobre la fauna de la zona. “Por Avilés suelen pasar alrededor de 20.000 aves migratorias a lo largo de todo el año, como los zarapitos reales o los cormoranes”, destaca Raquel Ruiz, concejala de Turismo, sobre la relación de la ciudad con los animales alados.
La última iniciativa para impulsar el atractivo local por los aficionados a las aves no se limita a los seis paneles explicativos de dos metros, sino que también incluye la novedad de un hotel de insectos que “ayuda sobre todo a aquellas pequeñas especies, como pueden ser mariquitas o abejas, a facilitar la polinización en todo el entorno”, como destacó la edil de turismo.
Ruiz desveló este lunes la segunda parte del proyecto presentado a principios de este año en la feria de turismo Fitur, en Madrid: “Un aula divulgativa en este otra margen de la ría, en la margen izquierda, donde a lo largo del paseo podremos encontrar diferentes paneles explicativos que nos explican las curiosidades de esas especies que podemos ver paseando tranquilamente por el entorno”.
Raquel Ruiz, que estuvo acompañada de la viceconsejera de turismo, Lara Martínez, explicó que tampoco se olvidan de los más lectores de la ciudad, ya que instalarán una zona con bancos y un almacén de libros, donde los apasionados por la lectura “podrán compartir sus libros, dejándolos ahí y compartiéndolos con cualquier visitante”, añade Raquel Ruiz antes de darle paso a la viceconsejera.
Para todas estas iniciativas el Ayuntamiento ha aprovechado los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation para que todos los avilesinos conozcan más acerca de la naturaleza que les rodea. La ría de Avilés siempre ha sido una parte fundamental de la ciudad; hace años sus aguas estaban contaminadas, por lo que la naturaleza tenía dificultades para sobrevivir ahí; hoy en día y gracias a diferentes iniciativas, la ciudad vuelve a recuperar esa zona.
“Avilés es un ejemplo de gestión extraordinaria de estos fondos porque ha sabido captarlos con un proyecto maravilloso que recupera el patrimonio histórico y cultural. Además, pone en valor el patrimonio natural, dándole una forma perfecta para que eso contribuya a hacer que la ciudad sea un destino turístico cada vez más potente y con más opciones para quienes lo visitan”, destacó Lara Martínez sobre la gran gestión que lleva a cabo el Ayuntamiento con la iniciativa. Además, destacó el papel que tienen los visitantes: “Sabemos que quienes nos visitan lo hacen por esa naturaleza de la que gozamos y que ahora también se puede observar en un entorno urbano como es el de la ría de Avilés”
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