El avilesino Juan Carlos De la Madrid, en el jurado del Premio Nacional de Patrimonio Cinematográfico
El galardón, dotado con 30.000 euros, está orientado a reconocer una trayectoria relevante en la recuperación, conservación y difusión del legado audiovisual
C. Jiménez
El avilesino Juan Carlos De la Madrid, doctor y licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Oviedo, diplomado en Cinematografía por la Universidad de Valladolid y Especialista en Gestión Cultural y Territorio, que ha sido pionero en Asturias en el estudio de los primeros tiempos del cine, forma parte del jurado del Premio Nacional de Patrimonio Cinematográfico y Audiovisual, designado oficialmente por el Ministerio de Cultura mediante la Orden CLT/670/2026 publicada en el BOE. El galardón está orientado a destacar la labor de personas, instituciones y organizaciones que han desarrollado iniciativas y proyectos destacables de recuperación, conservación y difusión del patrimonio cinematográfico y audiovisual, o con una trayectoria relevante en este campo. Dicho reconocimiento está dotado con un premio en metálico de 30.000 euros.
En esta edición, los miembros del jurado encargado del fallo para la concesión del Premio Nacional del Patrimonio Cinematográfico y Audiovisual correspondiente a su edición 2026 serán: Marta Serrano, directora del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, la directora de Filmoteca Española, Valeria Camporesi; Teresa Sorolla Romero, en representación de "Surcos. Asociación de estudios cinematográficos"; Irene Cardona, en representación de la Asociación Española de Cine Documental; el avilesino Juan Carlos De la Madrid, designado a propuesta del sello editorial Shangrila con el que ha publicado "Historia del cine en España. El nacimiento de una industria cultural (1896-1931)" junto a Christian Franco Torre. A ellos se sumarán Ángel Cruz Sánchez, Luis Fernández Colorado y Natalia Marín Sancho como personalidades reconocidas en el mundo del patrimonio y la investigación académica en torno al sector cinematográfico y audiovisual. Como secretaria del jurado ejercerá una persona funcionaria adscrita a Filmoteca Española, designada por la persona titular de la Dirección General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, que actuará con voz pero sin voto.
En la anterior convocatoria resultó premiado el restaurador e investigador Luciano Berriatúa Martín, destacando el jurado su incansable y coherente trayectoria dedicada a la recuperación, preservación y difusión de la memoria fílmica en España y a nivel internacional. Ahora participará como jurado en la edición de 2026 del Premio Nacional de Patrimonio Cinematográfico y Audiovisual.
Los aspirantes deberán presentar sus candidaturas en los diez días hábiles a contar a partir del próximo 7 de septiembre.
Otros jurados
La representación asturiana también es visible en otro galardón nacional. Semíramis González Fernández, directora de LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, y María López-Fanjul y Díez del Corral, directora-gerente del Museo de Bellas Artes de Asturias, forman del jurado del Premio de Artes Plásticas 2026, que reconoce cada año la aportación de una o un artista a la creación contemporánea.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una promotora nacional compra la Península de Arnao y prevé invertir más de 8 millones de euros en nuevas viviendas de alta calidad
- Hallan muerto en su celda de la cárcel de Cantabria al autor del crimen de la confitería de Avilés
- Habla la familia afectada por el incendio en una chabola en Luanco: 'Queremos una vivienda; el Ayuntamiento nos ha dejado aquí tirados
- Un hombre agrede e increpa a un conductor de autobús en Salinas
- Más turistas extranjeros, mesas llenas, pero menos dinero en la caja: la radiografía de la hostelería de la comarca de Avilés en la primera mitad del verano
- Macroverbena a la vista: Panorama y París de Noia actuarán en este pueblo de Asturias
- El mundo cabe en un bocado en Sabugo: el histórico barrio de Avilés concentra locales de hasta siete nacionalidades diferentes
- No encuentro argumentos para que IU siga en el gobierno