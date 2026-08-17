El avilesino Juan Carlos De la Madrid, en el jurado del Premio Nacional de Patrimonio Cinematográfico

El avilesino Juan Carlos De la Madrid, doctor y licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Oviedo, diplomado en Cinematografía por la Universidad de Valladolid y Especialista en Gestión Cultural y Territorio, que ha sido pionero en Asturias en el estudio de los primeros tiempos del cine, forma parte del jurado del Premio Nacional de Patrimonio Cinematográfico y Audiovisual, designado oficialmente por el Ministerio de Cultura mediante la Orden CLT/670/2026 publicada en el BOE. El galardón está orientado a destacar la labor de personas, instituciones y organizaciones que han desarrollado iniciativas y proyectos destacables de recuperación, conservación y difusión del patrimonio cinematográfico y audiovisual, o con una trayectoria relevante en este campo. Dicho reconocimiento está dotado con un premio en metálico de 30.000 euros.

En esta edición, los miembros del jurado encargado del fallo para la concesión del Premio Nacional del Patrimonio Cinematográfico y Audiovisual correspondiente a su edición 2026 serán: Marta Serrano, directora del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, la directora de Filmoteca Española, Valeria Camporesi; Teresa Sorolla Romero, en representación de "Surcos. Asociación de estudios cinematográficos"; Irene Cardona, en representación de la Asociación Española de Cine Documental; el avilesino Juan Carlos De la Madrid, designado a propuesta del sello editorial Shangrila con el que ha publicado "Historia del cine en España. El nacimiento de una industria cultural (1896-1931)" junto a Christian Franco Torre. A ellos se sumarán Ángel Cruz Sánchez, Luis Fernández Colorado y Natalia Marín Sancho como personalidades reconocidas en el mundo del patrimonio y la investigación académica en torno al sector cinematográfico y audiovisual. Como secretaria del jurado ejercerá una persona funcionaria adscrita a Filmoteca Española, designada por la persona titular de la Dirección General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, que actuará con voz pero sin voto.

En la anterior convocatoria resultó premiado el restaurador e investigador Luciano Berriatúa Martín, destacando el jurado su incansable y coherente trayectoria dedicada a la recuperación, preservación y difusión de la memoria fílmica en España y a nivel internacional. Ahora participará como jurado en la edición de 2026 del Premio Nacional de Patrimonio Cinematográfico y Audiovisual.

Los aspirantes deberán presentar sus candidaturas en los diez días hábiles a contar a partir del próximo 7 de septiembre.

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Otros jurados

La representación asturiana también es visible en otro galardón nacional. Semíramis González Fernández, directora de LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, y María López-Fanjul y Díez del Corral, directora-gerente del Museo de Bellas Artes de Asturias, forman del jurado del Premio de Artes Plásticas 2026, que reconoce cada año la aportación de una o un artista a la creación contemporánea.