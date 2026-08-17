El barrio de Versalles celebra sus fiestas con Comida en la calle, concursos y verbenas

Versalles ya tiene cartel festivo, y suma cinco días: del 4 al 8 de septiembre, día de Asturias incluido. El programa mantiene actividades como la Comida en la calle, con éxito de público, o el concurso de tortillas y postres, que este año debe llevar naranja como ingrediente estrella. Habrá verbenas, y actuaciones también para niños, como el “Show de Susana”. Asimismo, el cartel tiene presentes a las personas mayores del barrio con una sesión de juegos tradiciones pensada para ellos, por citar solo un ejemplo. El programa completo que cierra el calendario festivo estival de Avilés es el siguiente.

El viernes 4 de septiembre comenzará la programación con el día del socio entre las 16.30 y las 19.30 horas. Entre medias habrá una exhibición de petanca en la pista de Los Canapés a cargo del Club petanca Avilés. Y bolera abierta, igualmente en Los Canapés y con la peña “El Tronco” de Pravia. La jornada continuará con exhibición de baile, concierto con “The classic rock band” y verbena con “Cuarta Calle” . El resto quedará en manos del dj Dani Vieites.

comenzará la programación con el día del socio entre las 16.30 y las 19.30 horas. Entre medias habrá una exhibición de petanca en la pista de Los Canapés a cargo del Club petanca Avilés. Y bolera abierta, igualmente en Los Canapés y con la peña “El Tronco” de Pravia. La jornada continuará con exhibición de baile, concierto con . El resto quedará en manos del dj El sábado 5 habrá circo en la calle a mediodía en el centro sociocultural de Los Canapés. El ya citado concurso de tortillas y postres de naranja (12.30 horas), y la tarde dedicada a los mayores con juegos tradicionales y bailes “de siempre”, con Iván Suárez. Al caer la noche la música la pondrá primero concierto con “7 live production” y verbena con “Nuevo Tango”. El dj, Pablo Aguila.

habrá circo en la calle a mediodía en el centro sociocultural de Los Canapés. El ya citado (12.30 horas), y la tarde dedicada a los mayores con juegos tradicionales y bailes “de siempre”, con Iván Suárez. Al caer la noche la música la pondrá primero concierto con “7 live production” y verbena con “Nuevo Tango”. El dj, El domingo 6 será la populosa Comida en la calle, en la carpa de la fiesta . Las sillas se reservan por dos euros. Actuará Dj Octavio y habrá macrodiscoteca.

será la populosa . Las sillas se reservan por dos euros. Actuará Dj Octavio y habrá macrodiscoteca. El lunes 7 continuarán las actividades: ginkana infantil a las 17.00 horas y verbena con “Cinema” y el dj Jairo Ortal.

continuarán las actividades: ginkana infantil a las 17.00 horas y verbena con El martes día 8, día de Asturias, se celebrará la procesión y misa en honor de la Santina de Covadonga desde la iglesia de La Magdalena hasta la hornacina existente en la calle La Paz (11.45 horas). El vermú lo animará la fanfarria El Felechu, habrá discomóvil a las 17.30 horas con "El Show de Susana" y precios populares en las atracciones, de acuerdo al programa que presentó este lunes, a primera hora de la tarde, la asociación Comver con la participación de la concejala de Festejos, Yolanda Alonso, que en los últimos días ha recibido críticas de distintos colectivos de la ciudad por el "abandono" de sus celebraciones en comparación con San Agustín.

Llaranes, La Luz, Villalegre y El Pozón lamentaron concretamente la pérdida del descuento del 25% de la SGAE, critican el límite de 2.800 euros para sus programas y aseguran haber "agotado la vía del diálogo". Desde Versalles, un sentimiento: "Ojalá pudieran darnos más dinero". Este lunes Alonso destacó que desde el Ayuntamiento se intenta "dar apoyo económico a través de la convocatoria de subvenciones y a nivel de infraestructura o cualquier otro servicio, de parques y jardines, técnico...". "Yo mejor que nadie sé lo difícil que es hacer unas fiestas, y yo que estoy dentro de la estructura veo la complejidad que tiene, así que para una asociación muchísimo más", subrayó la edil de Festejos.

En Versalles habrá caballitos, “punto lila” y muchas ganas de diversión en un barrio que hace campamento festivo en el aparcamiento de Los Canapés y que tiene lema: "Barrio que une, fiestas que reúnen".