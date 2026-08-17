Un ramo de flores para recordar al fallecido en el accidente de Luanco
Muere uno de los dos heridos graves en el choque entre una moto y un turismo del pasado día 9
S. F.
Un ramo de flores colgado en las señales de tráfico del cruce a la salida de Luanco ha sido la señal de duelo: uno de los heridos graves del accidente del pasado día 9 no pudo superar las heridas que le produjo el choque de la moto —en la que viajaba— con un coche.
Todo esto sucedió a media tarde del pasado día 9. Entonces, la Guardia Civil intervino en un choque que se había producido en la AS-118, justo en el cruce con la salida de la capital de Gozón por la calle Madrid.
A causa del choque, los servicios médicos habían certificado dos heridos graves y uno leve. A los dos primeros los trasladaron al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Uno de estos, precisamente, es quien no pudo superar las consecuencias del choque.
Como consecuencia del accidente, se trasladaron al lugar una patrulla del destacamento de tráfico de la Guardia Civil de Gijón, para asegurar la vía e instruir diligencias, una UVI móvil, una ambulancia y varias patrullas de la Policía Local de Gozón.
En 2026, el concejo de Gozón ha sido escenario de, con este del pasado día 9, tres accidentes de tráfico. En enero, volcó un camión a la altura de Podes. Aunque el accidente fue aparatoso, no hubo problemas en la gestión del tráfico. En marzo, a la altura de Tabiella, dos coches colisionaron por alcance contra un pequeño camión que circulaba delante, cerca de un paso de peatones. Una mujer resultó herida y tuvo que ser excarcelada de uno de los vehículos por los bomberos.
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