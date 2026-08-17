El "San Agustín" reúne a 55 tenistas como antesala de las fiestas de Avilés

El Torneo de Tenis «San Agustín» funciona desde hace años como prólogo de la gran semana festiva de Avilés. De hecho, cincuenta y cinco tenistas federados, desde benjamines a veteranos mayores de 55 años, ya están en disposición de hacerse con los puntos que se están disputando en las canchas del Real Club de Tenis de Avilés desde este lunes mismo y hasta el próximo día 23. La cifra de inscritos «es algo superior» a la de años anteriores, reconoció Gonzalo Sabín, el presidente de la junta directiva del club. Los puntos que pone en juego la organización del "San Agustín" se incorporan al ránking nacional de la Real Federación Española de Tenis, así como al TPR. "Estos puntos, además, son decisivos para poder solicitar las becas en los Estados Unidos", apuntó Sabín.

Justo después del Torneo de Tenis llegará el de Pádel (entre los próximos 27 y 30 de este mes). Si el primero ha alcanzado su edición trigesimoprimera, esta segunda competición va a alcanzar en 2026 su edición número veinte.

La diferencia de una y otra es que para participar en esta segunda competición, no es preciso estar federado. "A día de hoy todavía no se ha cerrado la inscripción, pero está en torno a cincuenta parejas. Se presupone que podemos llegar incluso a ochenta", destacó Sabín. El hecho de que no requerir carné de federado en el torneo de Pádel, apostilló José Cerezo, el secretario del Real Club de Tenis, "es lo que explica el elevado número de parejas participantes". Tanto los participantes en el torneo de tenis, como los del pádel, "no tienen por qué ser socios del Club de Tenis". Aseguró que las dos competiciones están abiertas a participantes de cualquier provincia, aunque, admiten, abundan sobremanera los asturianos.

La entrada es libre para jugadores, amigos… "para todos los que quieran ver los partidos", reconoció Cerezo.

Juan Carlos Guerrero, el concejal de Deportes, valoró el trabajo realizado por el Club de Tenis para mantener el torneo tan antiguo como consolidado: treinta ediciones consecutivas: "Cincuenta y cinco participantes es un número muy importante y cuando algo funciona, sigue, y si no funciona, no".

Treinta y una ediciones

"En las primeras ediciones del torneo aparecían jugadores como Andrés Gimeno, jugadores de tenis pero de alto ‘standing’: raquetas uno. Todo aquello gracias al Ayuntamiento de Avilés, a Manolo Galé, que presidió durante tantos años la federación de tenis. Así fue como conseguimos que el ‘San Agustín’ tuviese una proyección tan a largo plazo», apostilló Sabín. «Las siguientes juntas directivas lo que hemos hecho es que eso no decaiga: el torneo da valor al tenis, da valor al Real Club de Tenis y a la propia ciudad".

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El Real Club de Tenis cuenta con 600 socios patrimoniales, es decir, "unas seiscientas familias", explicó Cerezo. "Esto quiere decir que seremos unas 1.800 personas y vamos a crecer más", sentenció. "Estamos viendo cómo se encuentra Salinas, cómo se encuentra Avilés: ahora va a llegar la Universidad Nebrija: va a haber que dar servicio a todo ese tipo de gente", concluyó el secretario del colectivo.