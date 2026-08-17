Seis playas de la comarca, en riesgo de desaparecer por el impacto del cambio climático

Asturias es la comunidad autónoma de todo el norte de España con más riesgo de inundación en su franja costera. Y son varias las playas de la comarca avilesina que se sitúan en la lista de mayor riesgo de retroceso y alta recurrencia de inundaciones.

El último informe de Greenpeace, titulado "Destrucción a toda costa 2025: impactos del urbanismo y el cambio climático en el litoral", alerta de cómo la falta de medidas para mitigar el cambio climático puede suponer la desaparición de numerosas playas.

La investigación de esta organización ecologista apunta a las manifestaciones reales que provoca ya el cambio climático. Así, cita la elevación del nivel del mar, el incremento de la temperatura del agua, el aumento de la frecuencia y la intensidad de fenómenos meteorológicos extremos, la erosión del litoral y la pérdida de diversidad costera.

Playa de Xagó, en el concejo de Gozón. | MARA VILLAMUZA

En este contexto general analiza la situación de la costa asturiana, sometida a la presión turística y la urbanización en el litoral incluso en tramos inundables.

Municipios y playas

Greenpeace plantea una reducción de emisiones que permita suponer un riesgo moderado para el litoral, que supondría según sus estudios, un incremento del nivel del mar de 24 centímetros en 2050. Es decir, solo dentro de 25 años desde que se hicieron los análisis.

Para entonces, y en ese escenario, en la comarca de Avilés los concejos con mayor riesgo de grandes inundaciones serían Soto del Barco, Avilés y Gozón. Pero, además, la temperatura del agua habría subido para entonces entre un grado y un grado y medio. Según Greenpeace, en julio de 2024 ya se batió el récord con 24,75 grados centígrados en el puerto gijonés de El Musel.

Las playas con mayor retroceso estimado, que la organización ecologista sitúa entre los 15 y los 20 metros, serían, con una recurrencia de cinco años, la de San Juan de Nieva y Xagó.

Entre las de alta recurrencia, que sería como mínimo cada diez años, serían las de Arnao, Santa María del Mar, Salinas y Verdicio.

El informe, sustentado en información científica, también apunta una serie de medidas que se deberían de adoptar con carácter de urgencia para evitar los riesgos y la vulnerabilidad que supondría para las zonas costeras y quienes habitan en ella.

Las soluciones

La organización ecologista plantea varias acciones a ejecutar con el fin de minimizar los efectos de la crisis climática, entre otras, "proteger, restaurar y renaturalizar" la costa. En este sentido, considera "imprescindible" preservar los tramos de costa virgen que aún existan, con especial atención a los humedales, playas y dunas que actúan como barreras protectoras. En este sentido, defiende la restauración de tramos de costas y abandonar estructuras obsoletas o abordar la regeneración artificial de las playas.

Otras propuesta pasan por evitar la construcción en zonas inundables o la reconstrucción de viviendas en zonas que se hayan inundado y sean vulnerables. Es más, en el documento se aboga por "prohibir la calificación como urbanizable de los terrenos cuya peligrosidad se ha mitigado tras la construcción de una obra estructural". Se trata, en definitiva, de reducir la exposición al riesgo.

Greenpeace va más allá en sus recomendaciones y baja la lupa a los municipios. Así, señala que es necesaria una estrategia regional y nacional, pero que cada municipio debería contar con su propio análisis de riesgos y vulnerabilidad. Además, centra la atención también en la necesidad de animar a la colaboración por parte de la ciudadanía.