Vox Avilés denuncia la falta de interés del gobierno local ante el problema de la vivienda: "Presentan como un éxito que cientos de familias dependan de una subvención para poder llegar a fin de mes"

El grupo municipal de Vox ha denunciado que el gobierno de PSOE e Izquierda Unida en Avilés presente como éxito la concesión de ayudas a 728 familias para hacer frente a los alquileres, los gastos de comunidad y los suministros básicos. Asimismo, la formación considera que las cifras muestran perfectamente el gran número de dificultades que los vecinos afrontan para acceder y mantener una vivienda.

"El hecho de que 728 familias hayan necesitado dinero público para poder pagar el alquiler, la comunidad o los suministros básicos no es un éxito del que presumir, es la confirmación de que cada vez más vecinos tienen dificultades para mantener su vivienda", afirma la portavoz de Vox Avilés, Arancha Martínez. Asimismo, ha añadido que lo que denuncian desde su formación es cómo convierten esa necesidad en propaganda política y presentan como un éxito que cientos de familias dependan de una subvención para poder llegar a fin de mes".

Por otra parte, Vox cuestiona el modelo de vivienda que impulsa el gobierno municipal y critica que las ayudas económicas no estén acompañadas de un incremento suficiente de la oferta disponible. "Subvencionar el alquiler sin aumentar la oferta de vivienda no resuelve el problema. El Ayuntamiento lleva años poniendo parches mientras sigue sin desarrollar una política que facilite que haya más vivienda disponible y asequible para los avilesinos", ha señalado Martínez.

Asimismo, la portavoz considera preocupante que 163 hogares hayan tenido que solicitar ayudas para hacer frente a gastos básicos como la luz, el agua o el gas. "Que haya familias que no pueden pagar la calefacción debería ser motivo de enorme preocupación para la concejal responsable, no un titular del que presumir", afirma Martínez.

Vox recuerda que el Ayuntamiento no ha impulsado en los últimos años una nueva promoción municipal de vivienda pública. Además, la formación señala que el principal proyecto anunciado en la ciudad son las 235 viviendas de alquiler asequible de La Grandiella, promovidas por el Gobierno del Principado y cuyo inicio de las obras está previsto para 2027.

"Tras quince años sin una promoción de esta magnitud, PSOE e Izquierda Unida no pueden pretender presentar ahora las ayudas de emergencia como el éxito de su política de vivienda. Las ayudas son necesarias cuando una familia las necesita, pero el verdadero éxito sería conseguir que cada vez menos avilesinos tuvieran que recurrir a ellas", recuerda Martínez en alusión a las palabras de la regidora local, Mariví Monteserín.