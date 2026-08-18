"Las 7 maravillas de Avilés" se hacen folclóricas en el Nalón: así es el artilugio de las peñas del peñas del Antroxu avilesino que se estrena en la popular fiesta fluvial en Laviana

Las peñas del descenso de Galiana cambian la espuma por el agua. Este será el primer año que la ciudad de Avilés cuente con un artilugio que le represente en el descenso folclórico del Nalón, donde las diferentes peñas de Laviana recorren tanto las calles de la ciudad como las aguas de fondo pedregoso del río Nalón, acompañadas de música y disfraces. En esta ocasión, setenta y dos avilesinos se han juntado para llevar toda la riqueza cultural de la ciudad en una carroza que esperan que por lo menos flote.

EN IMÁGENES: las distintas peñas que bajarán el Nalón en el descenso folklórico / Miki López / LNE

“Estábamos aquí en Pascua y la verdad es que en esa fecha coincidimos casi todos los del Antroxu. Uno de esos días, se empieza a comentar: "¿Pues no veis lo que mola el Descenso del Nalón?". Y unos por otros: "¿Pues por qué no lo hacemos?, ¿por qué no bajamos?, ¿por qué no...?". Y "¿por qué no?" y "¿por qué no?" y "¿por qué no?", y se hizo la bola más grande y aquí estamos”, comenta uno de los capitanes, Dani Rogel, de la peña “Los Arrexuntaos” sobre cómo se empezó a maquinar la loca idea de tirar una de las carrozas al río.

Un descenso, el de Galiana, se celebra en invierno; el otro, el del Nalón, en verano; en uno los artilugios ruedan sobre la propia acera; por el otro van sobre agua; en uno la carroza se mueve por ruedas, y en el otro hay que rezar para que no se hunda. “Son muy parecidos, pero al final no tienen nada que ver”, agrega Rogel sobre esta nueva celebración para la que se están preparando. “Tenemos que llenar garrafas para que flote; la base por abajo lleva unas cuantas chapas para intentar hacer como un barco para que en el río no nos choque mucho”, agrega otra de las capitanas, Sara Vega, de la peña "Jarra y Pedal", sobre los cálculos que debieron hacer para establecer una base sólida.

Mientras van montando las diferentes estatuas de poliespán, otro de los líderes del grupo, Ángel García, de las peñas El Pellejazu y de Las Sardinarenques, da indicaciones: “Ponle peso”, “muévelo a la derecha”... Poco a poco, la embarcación va cogiendo forma y se pueden ver ya varios objetos y personajes característicos de Avilés. El misterio continúa hasta que García revela el nombre de la carroza: “Las 7 maravillas de Avilés".

La idea principal gira en torno a la “sátira del Antroxu de Avilés”, como bien destaca García: “Entre las figuras podéis ver a tres personas referentes del Antroxu de Avilés, como son Chus Rodríguez, Teo Siñeriz y José María Herrero. Además, en el centro, está el bebedero de vacas de El Carbayedo con la foca encima. Y no nos podemos olvidar de los cañones del parque de El Muelle, que encima tienen una sorpresa saliendo de ellos”, agrega Ángel García, dejando en duda la identidad de esa figura.

En el último día de preparación, Yolanda Alonso, concejala de Cultura, se acercó a las inmediaciones de la nave donde desde junio llevan construyendo la carroza. Al llegar, la concejala se llevó una sorpresa al descubrir que es ella la elegida para salir propulsada por uno de los icónicos cañones. “Los tacones que me pusieron se parecen a los que llevaba yo cuando era joven”, comentaba entre risas Alonso, quien espera que la carroza sobreviva a las aguas del Nalón para que todos puedan apreciar la riqueza cultural de la ciudad.