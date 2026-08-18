Adrián Barbón reivindica el Niemeyer como vanguardia cultural: "Es un elemento de referencia"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, realizó este martes una visita institucional al Centro Niemeyer acompañado por la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, y la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, presidenta y vicepresidenta, respectivamente, del patronato del complejo cultural avilesino.

Durante la visita, el director del Centro Niemeyer, Carlos Cuadros, guió a las autoridades por las tres exposiciones que actualmente ocupan las instalaciones que gestiona: "Agua", del canadiense Edward Burtynsky; "What Darwin Missed", de Joan Fontcuberta, y la colectiva "Naturalezas vivas".

Barbón aprovechó el recorrido para reivindicar el papel del Centro Niemeyer como uno de los grandes referentes culturales de Asturias. El presidente regional destacó que este centro sitúa a Avilés "como vanguardia de la cultura y del arte" y vinculó su actividad con el creciente atractivo turístico de la ciudad, basado, según señaló, en la combinación de cultura, gastronomía, patrimonio histórico y ocio.

"Quien descubre el casco histórico de Avilés, que es el mejor conservado de toda Asturias con diferencia, se enamora y, si además tenemos un centro de referencia como es el Niemeyer, es un elemento más a añadir", manifestó Barbón.

El presidente también fue preguntado por la tramitación del decreto que permitirá la apertura de la Universidad Nebrija en Avilés. Barbón aseguró que el procedimiento "va bien" y descartó dificultades. "No habrá problemas y muy pronto habrá una resolución definitiva", afirmó.

La alcaldesa, por su parte, se refirió a la situación del aparcamiento subterráneo del Centro Niemeyer, cuya gestión está llamada a asumir la empresa pública Rehabilitaciones Urbanas de Avilés (Ruasa). Monteserín aseguró que las licitaciones pendientes para poner en funcionamiento el estacionamiento se resolverán en los próximos días.

"Algunas ya se han licitado y otras estaban pendientes, porque en verano había mucha carencia de suministro de productos y se retrasó un poquito, pero lo último se licitará ya este mes y enseguida estará a disposición de que esto funcione con todo", explicó.

El Ayuntamiento de Avilés y Ruasa firmaron el pasado 13 de marzo un convenio con el Centro Niemeyer para que la empresa pública asumiese la gestión del aparcamiento. Sin embargo, el estacionamiento permanecía cerrado este martes, coincidiendo con la visita institucional del presidente asturiano.

Para preparar esa gestión, Ruasa inició en julio la contratación de un sistema de cámaras destinado al control del aparcamiento. El procedimiento quedó resuelto este lunes, con la licitación del servicio por un importe superior a 20.000 euros.

Noticias relacionadas

Todo esto se enmarca en la decisión del Gobierno de Asturias de adquirir el aparcamiento subterráneo del Niemeyer, una operación que se formalizó en diciembre de 2024 por un importe de 3.248.400 euros, con el objetivo de unificar la gestión de los distintos elementos que integran el complejo cultural.