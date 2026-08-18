Avilés se consolida como sede de congresos y eventos de tamaño medio: la ciudad acogerá más de una veintena de citas hasta fin de año

Avilés ha apostado todas sus cartas a consolidarse como sede de congresos y eventos de tamaño medio, acorde a su capacidad. Y no solo ha logrado entrar en el radar de ámbito nacional, sino que se está consolidando y ya coge forma con encuentros profesionales de ámbito internacional. Tras un primer semestre cargado de eventos en distintos espacios, desde el 4 de septiembre hasta fin de año se celebrarán en la ciudad más de una veintena de reuniones, ferias, encuentros y salones profesionales. Es el turismo MICE (por sus siglas en inglés) asentado en la villa.

El Ayuntamiento de Avilés, la Cámara de Comercio y la asociación Avilés Club de Empresas se embarcaron hace un quinquenio en el despliegue de una estrategia de captación que incluye la promoción municipal y comarcal, con el objetivo de impulsar una actividad económica que genere empleos y riqueza todo el año además de desestacionalizar el turismo.

Duplicar los visitantes

Además, la Cámara de Comercio y Avilés Club de Empresas, que engloba a 30 compañías del sector turístico, han suscrito un convenio de colaboración con el objetivo de duplicar en cuatro años el número de congresistas que acuden a la ciudad a celebrar sus eventos. Eso significa alcanzar los 8.000 visitantes.

La ciudad cuenta en total con una decena de espacios para la realización de exposiciones, ferias, congresos, jornadas y macroconciertos. Entre todos, el aforo supera las 20.000 personas. A eso habría que sumar las más de veinte salas, algunas de hasta 800 plazas, que ofrecen los hoteles de la villa para eventos.

Esta propuesta de espacios acondicionados y tecnológicamente preparados va acompañada de un despliegue hotelero de 3, 4 y 5 estrellas con 1.000 plazas de alojamiento. Pero la oferta se abre a un enfoque comarcal, lo que permite incorporar espacios singulares atractivos para quienes quieren vivir una experiencia más allá del mero encuentro profesional.

Una ciudad "10-slow travel"

Pero además ha incorporado a su estrategia concepto de «Avilés, una ciudad de 10-slow travel», o lo que es lo mismo, una ciudad en la que todo lo que se necesita está a 10 minutos, lo que se traduce en unos desplazamientos que la mayoría se pueden realizar a pie, lo que supone una huella de carbono mínima. A eso se suma el atractivo del casco histórico, el Centro Niemeyer, la gastronomía local, y los parajes naturales.

La fórmula cosecha éxitos, porque este año por primera vez la Oficina de Congresos, que depende del Ayuntamiento y de la Cámara de Comercio, ha captado eventos por la fórmula de la "subasta". Es decir, se invitó a la ciudad a ofertar para acoger eventos de ámbito nacional y ya consiguió captar dos.

Las citas

El último cuatrimestre del año comenzará el 4 de septiembre con un evento científico de carácter internacional de la Universidad de Oviedo. Le seguirán unas Jornadas de cooperación internacional de Fundación Mujeres, y el Encuentro anual nacional de presidentes y directores portuarios. También en ese mes se celebrará un mercado ecológico artesano.

Octubre empezará con la Asamblea de la Red Española de Ciudades Saludables (RECS) de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), los días 1 y 2. A mediados de mes está programado el Encuentro Internacional Proyectos Jetskir de ciudades europeas, y posteriormente se desarrollará la jornada Distrito Emprendedor, actividad de educación emprendedora. El mes se cerrará con las II Jornadas Nacionales sobre Derecho Laboral y Seguridad Social, que ya escogieron el año pasado Avilés para el encuentro de profesionales al más alto nivel.

Igualmente, Avilés se convertirá en noviembre en la capital de las energías renovables con la celebración de la VII edición de Norte Renovables, que mantiene su formato de congreso especializado en las energías limpias, la transición energética y la innovación. También está programada la X Reunión multidisciplinar de Linfomas, de la Sociedad Asturiana de Hematología y Hemoterapia. Otros eventos previstos para ese mes es la XVI Semana Impulso TIC, y el Congreso de ciberseguridad AsturCon.

Además, este año la ciudad también acogerá la gala y la jornada de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Asturias (AJE) 2026, que se celebrará el 18 de noviembre.

También en este mes de noviembre se celebrará Stock Auto Asturias, del 6 al 8, y la Feria Talento Joven, el día 17.

A todos estos eventos se sumarán otros que todavía no han confirmado fechas. Entre ellos figuran congresos del ámbito sanitario y médico.

El que se cae del calendario MICE avilesino es el Salón del Hogar Sostenible, que solo alcanzó su segunda edición y que la Cámara de Comercio de Avilés ha decidido suspender al no alcanzarse las expectativas de negocio que justifique su continuidad.