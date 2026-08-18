Avilés refuerza los comedores escolares con más monitores y la implantación de la línea caliente

El curso escolar 2026-27 arrancará en Avilés con mejoras en el servicio de comedores escolares y novedades en las actividades extraescolares culturales y en los Talleres Infantiles de Avilés (TIA). El Ayuntamiento ha adjudicado los contratos para los próximos cursos con el objetivo de atender algunas de las demandas planteadas por las familias y las direcciones de los centros educativos.

El principal cambio en los comedores será la sustitución de la denominada línea fría por la línea caliente, una de las peticiones planteadas por las familias y que se aplicará durante los cursos 2026/2027 y 2027/2028. El contrato ha sido adjudicado a Ausolan por 3.138.001,17 euros.

También se incrementará de forma notable el personal destinado a la atención del alumnado. La ratio será de un monitor por cada ocho menores en Infantil, uno por cada quince en Primaria y uno por cada quince en los servicios de atención temprana y desayuno. Hasta ahora, la referencia general era de un monitor por cada veinte menores.

El servicio contará además con diez monitores de refuerzo, frente a los cinco del contrato anterior, y se incorpora personal de auxilio en cocina para tareas relacionadas con este servicio y con la limpieza. Los monitores deberán disponer, asimismo, de formación en primeros auxilios y en atención a alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) y necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE).

El nuevo contrato adapta también las condiciones del servicio a las exigencias del Real Decreto 315/2025 sobre alimentación saludable y sostenible en los centros educativos. La empresa adjudicataria cuenta con más de un 85% de proveedores locales.

Se mantienen otras condiciones, como el reparto diario mediante vehículos ecológicos o de cero emisiones, los menús adaptados a las necesidades del alumnado, la oferta de menús especiales, la ausencia de azúcares añadidos y la utilización de productos de temporada y de producción ecológica. También seguirá vigente el protocolo de actuación ante incidencias durante el horario de comedor y el plan de contingencias en cocina.

El contrato tendrá una duración de dos años, con posibilidad de una prórroga anual.

El coste para el Ayuntamiento aumenta, pero no para las familias

La implantación de la línea caliente, la mejora de las materias primas y el aumento del personal elevarán el coste del servicio para el Ayuntamiento respecto al contrato de 2023. Sin embargo, las familias mantendrán las tarifas actuales, así como las bonificaciones de hasta el 100% en función de la renta familiar.

El número de usuarios del comedor aumentó en 2025 hasta los 1.134, frente a los 1.119 de 2024. También creció el porcentaje de familias bonificadas, que pasó del 41,82% al 45,41%. Entre las familias beneficiarias, las que reciben una bonificación del 100% aumentaron del 69,02% al 71,26%.

Una nueva actividad para facilitar la conciliación

El Ayuntamiento también ha adjudicado a Serendipia Educación y Cultura SL, por un importe máximo de 718.285,16 euros, el contrato de actividades extraescolares culturales y Talleres Infantiles de Avilés para los cursos 2026/2027 y 2027/2028.

Una de las principales novedades comenzará ya en septiembre con la puesta en marcha de «Espacios dinámicos», una nueva actividad destinada al alumnado de Infantil y Primaria durante los meses de junio y septiembre, cuando los centros tienen jornada lectiva reducida. El servicio dará continuidad al comedor escolar y permitirá ampliar la cobertura para facilitar la conciliación de las familias durante todo el periodo escolar.

Los TIA incorporarán otra novedad en el verano de 2027, cuando comenzarán a ofrecer un turno de tarde. El contrato contempla además la posibilidad de ampliar el número de plazas y refuerza la atención al alumnado con necesidades educativas especiales, con una respuesta diferenciada para las distintas necesidades de los escolares de Infantil y Primaria.

El nuevo contrato mantiene también los protocolos de actuación ante incidencias, las estrategias para fomentar la participación del alumnado, la innovación en las actividades y metodologías y la atención a la diversidad.

Aunque el servicio supondrá un mayor coste para las arcas municipales, no se trasladará a las familias, que mantendrán las tarifas actuales y podrán seguir beneficiándose de bonificaciones de hasta el 100% en función de los ingresos de la unidad familiar.

La demanda de estas actividades ha aumentado en los últimos cursos. En 2023-24 se ofrecieron 35 actividades, con 617 participantes, mientras que en 2024/2025 fueron 38 actividades y 665 participantes. El porcentaje de familias beneficiarias de bonificaciones pasó, además, del 34,36% al 46,47%.

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El contrato tendrá una duración inicial de dos años, con posibilidad de dos prórrogas anuales.