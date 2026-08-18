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La calle La Cruz, de Luanco, se renovará por completo

Las obras consistirán en cambiar todas las tuberías y conducciones, asfaltar e instalar nuevo alumbrado

La calle La Cruz, de Luanco, en una imagen de archivo.

La calle La Cruz, de Luanco, en una imagen de archivo. / R.S.

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M. Martínez

Luanco

La empresa Sardalla Española ha sido la adjudicataria de las obras de renovación de la calle La Cruz de Luanco. El presupuesto final de adjudicación ha sido de 676.784,75 euros, y el plazo de ejecución es de seis meses.

El pliego especifica que el contrato incluirá los trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales, también de distribución de agua y obras de saneamiento, obras viales, de pavimentación y la instalación de alumbrado para carreteras.

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A la oferta de adjudicación se presentaron dos propuestas, pero Sardalla Española se llevó el contrato por una diferencia de décimas.

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