La calle La Cruz, de Luanco, se renovará por completo
Las obras consistirán en cambiar todas las tuberías y conducciones, asfaltar e instalar nuevo alumbrado
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
M. Martínez
Luanco
La empresa Sardalla Española ha sido la adjudicataria de las obras de renovación de la calle La Cruz de Luanco. El presupuesto final de adjudicación ha sido de 676.784,75 euros, y el plazo de ejecución es de seis meses.
El pliego especifica que el contrato incluirá los trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales, también de distribución de agua y obras de saneamiento, obras viales, de pavimentación y la instalación de alumbrado para carreteras.
A la oferta de adjudicación se presentaron dos propuestas, pero Sardalla Española se llevó el contrato por una diferencia de décimas.
- Una promotora nacional compra la Península de Arnao y prevé invertir más de 8 millones de euros en nuevas viviendas de alta calidad
- Hallan muerto en su celda de la cárcel de Cantabria al autor del crimen de la confitería de Avilés
- Habla la familia afectada por el incendio en una chabola en Luanco: 'Queremos una vivienda; el Ayuntamiento nos ha dejado aquí tirados
- Seis playas de la comarca de Avilés, en riesgo de desaparecer por el impacto del cambio climático
- Un hombre agrede e increpa a un conductor de autobús en Salinas
- Más turistas extranjeros, mesas llenas, pero menos dinero en la caja: la radiografía de la hostelería de la comarca de Avilés en la primera mitad del verano
- Macroverbena a la vista: Panorama y París de Noia actuarán en este pueblo de Asturias
- El mundo cabe en un bocado en Sabugo: el histórico barrio de Avilés concentra locales de hasta siete nacionalidades diferentes