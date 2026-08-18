Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Espectacular despliegue en el entorno de la avenida de Alemania, en Avilés, por el derrame de unos botes de pintura en el interior de una furgoneta

El operativo incluyó varios vehículos de mantenimiento urbano y Policía Local para regular el tráfico

El despliegue de esta mañana en la avenida de Alemania.

El despliegue de esta mañana en la avenida de Alemania. / Lne

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Lne

Avilés

Los vecinos del entorno de la calle Pruneda y la avenida de Alemania, en Avilés, se han visto sorprendidos a primera hora de este martes por un espectacular despliegue para atender un derrame de unos botes de pintura que se rompieron en el interior de una furgoneta.

El operativo municipal incluyó, además, efectivos de la Policía Local, para atender una incidencia a la que también se desplazaron varios vehículos de mantenimiento urbano.

Noticias relacionadas

Pasado el mediodía la calle quedó finalmente despejada. "Ver para creer", aseguraron testigos ante el despliegue realizado que se prolongó de 9.15 a 12.40 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una promotora nacional compra la Península de Arnao y prevé invertir más de 8 millones de euros en nuevas viviendas de alta calidad
  2. Hallan muerto en su celda de la cárcel de Cantabria al autor del crimen de la confitería de Avilés
  3. Habla la familia afectada por el incendio en una chabola en Luanco: 'Queremos una vivienda; el Ayuntamiento nos ha dejado aquí tirados
  4. Seis playas de la comarca de Avilés, en riesgo de desaparecer por el impacto del cambio climático
  5. Un hombre agrede e increpa a un conductor de autobús en Salinas
  6. Más turistas extranjeros, mesas llenas, pero menos dinero en la caja: la radiografía de la hostelería de la comarca de Avilés en la primera mitad del verano
  7. Macroverbena a la vista: Panorama y París de Noia actuarán en este pueblo de Asturias
  8. El mundo cabe en un bocado en Sabugo: el histórico barrio de Avilés concentra locales de hasta siete nacionalidades diferentes

Espectacular despliegue en el entorno de la avenida de Alemania, en Avilés, por el derrame de unos botes de pintura en el interior de una furgoneta

Espectacular despliegue en el entorno de la avenida de Alemania, en Avilés, por el derrame de unos botes de pintura en el interior de una furgoneta

Arbidel González, liberado tras su récord de España en el 200 mariposa: "Las sensaciones vuelven a ser buenas"

Arbidel González, liberado tras su récord de España en el 200 mariposa: "Las sensaciones vuelven a ser buenas"

Maxi Díez, el gozoniego de 11 años que captura la fauna asturiana a través de su cámara: "Empecé con tres años yendo con mi padre al monte en una mochila"

El Palacio Valdés bate su récord histórico de abonos para la temporada de otoño

El Palacio Valdés bate su récord histórico de abonos para la temporada de otoño

Los límites de Villa

Avilés se consolida como sede de congresos y eventos de tamaño medio: la ciudad acogerá más de una veintena de citas hasta fin de año

Avilés se consolida como sede de congresos y eventos de tamaño medio: la ciudad acogerá más de una veintena de citas hasta fin de año

El Orfeón de Castrillón reclama al Ayuntamiento que pague una subvención por la que lleva más de dos meses esperando

El Orfeón de Castrillón reclama al Ayuntamiento que pague una subvención por la que lleva más de dos meses esperando

Las carabelas portuguesas, una amenaza para el baño en los arenales luanquinos, con quince ejemplares localizados desde el fin de semana

Las carabelas portuguesas, una amenaza para el baño en los arenales luanquinos, con quince ejemplares localizados desde el fin de semana
Tracking Pixel Contents