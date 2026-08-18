Espectacular despliegue en el entorno de la avenida de Alemania, en Avilés, por el derrame de unos botes de pintura en el interior de una furgoneta

Los vecinos del entorno de la calle Pruneda y la avenida de Alemania, en Avilés, se han visto sorprendidos a primera hora de este martes por un espectacular despliegue para atender un derrame de unos botes de pintura que se rompieron en el interior de una furgoneta.

El operativo municipal incluyó, además, efectivos de la Policía Local, para atender una incidencia a la que también se desplazaron varios vehículos de mantenimiento urbano.

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Pasado el mediodía la calle quedó finalmente despejada. "Ver para creer", aseguraron testigos ante el despliegue realizado que se prolongó de 9.15 a 12.40 horas.