Monteserín dice estar abierta al diálogo con IU, pero también pide "escuchar"
"Lo que hay que hacer es siempre estar dispuestos a a ajustar alguna de las políticas", ha declarado la regidora socialista tras la amenaza de ruptura de IU del acuerdo de gobierno
S. F.
La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, ha expresado este martes su disposición a dialogar con IU, su socio de gobierno, pero ha indicado que también hay que escuchar para limar las asperezas que puedan poner el peligro la continuidad de la coalición.
Monteserín ha respondido de ese modo al anuncio de IU de que consultará a las bases si continuará en el Gobierno Local antes de que se celebre el próximo pleno de septiembre.
Los principales roces provienen de la crisis de la empresa mixta del agua, el proceso de remunicipalización de servicios municipales y de los cambios habidos en la ordenación urbanística de la zona de El Estrellín.
La regidora local ha indicado que IU ha lanzado muchos avisos en los últimos meses "y lo que hay que hacer es siempre estar dispuestos a dialogar y a ajustar alguna de las políticas", ha comentado a preguntas de los periodistas durante una visita al Niemeyer acompaña del presidente del Gobierno, Adrián Barbón. "Nosotros estamos dispuestos a dialogar, pero alguien tiene estar dispuesto a escuchar, porque el diálogo es imprescindible, pero hay que tener actitud de escucha porque, si no, el diálogo no llega a ningún sitio", ha declarado la alcaldesa, que ha indicado que "en esas estamos ya vamos a ver cómo continuamos".
Mariví Monteserín, que acompañó este martes al presidente del Principado, a Adrián Barbón, en su visita institucional a las tres exposiciones que exhibe actualmente el complejo cultural de la ría– “Agua”, de Edward Burtynsky; “What Darwin Missed”, de Joan Fontcuberta y en la colectiva “Naturalezas vivas”-, se pronunció por primera vez de manera pública sobre lo que había manifestado este domingo el coordinador local de IU, Juan José Fernández. Este había dicho en una entrevista que salió en LA NUEVA ESPAÑA que encontraba razones para seguir manteniendo un gobierno de coalición en Avilés: en las últimas elecciones el PSOE y la formación Cambia Avilés, que ahora está en ‘stand by’, sellaron un acuerdo de colaboración. En la primavera del año que viene hay elecciones municipales.
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