El Palacio Valdés bate su récord histórico de abonos para la temporada de otoño
La venta de las entradas libres para un ciclo que incluye tres estrenos nacionales y la presencia de actores como José María Pou y Aitana Sánchez-Gijón se abre este jueves
La temporada de otoño en el teatro Palacio Valdés —la que empieza el próximo día 9 de octubre con un nuevo «A puerta cerrada», que es uno de los clásicos más reconocidos de Jean-Paul Sartre— ha establecido un récord histórico en el número de venta de abonos: 440 de 559 posibles.
A un día del cierre de la taquilla —está previsto que eso suceda este martes—, la oferta de espectáculos del ciclo Escena Avilés de este último trimestre del año ha convertido a 440 personas en espectadores fijos.
El aforo habitual del odeón avilesino es de 670 butacas: a partir del próximo jueves se ponen a la venta 230 butacas sueltas distribuidas por todas las zonas en que está dividido el teatro, es decir, platea, primera y segunda plantas y general.
El incremento en el número de venta de abonos ha sido notable con respecto al año pasado. Entonces, el Palacio Valdés facturó 410, treinta menos que este año. Esto quiere decir que la subida de esta temporada es de un 7,3 por ciento.
La programación
El ciclo de este último período del año cuenta que entre los ocho montajes del ciclo Escena Avilés hay tres estrenos nacionales: «A puerta cerrada», «La hora del lince» y «Calle Esperanza» son estrenos absolutos. El primero lo interpretan Isabel Ordaz y Olivia Molina, la segunda es una versión de Per Olov Enquist y en «Calle Esperanza» el actor Miguel Rellán dirige, entre otras, a María Galiana.
El ciclo que comenzará el 9 de octubre se alargará hasta el 18 diciembre, ya a las puertas de la Navidad. Aparte de las funciones de abono, también llegan las que aterrizan en la ciudad por medio del programa Platea, como sucede con «Gigante».
Entre las propuestas más destacadas figura «Malquerida», uno de los dramas del premio Nobel Jacinto Benavente que protagoniza Aitana Sánchez-Gijón. José María Pou hace en «Gigante» uno de sus grandes trabajos. La programación incorpora además «El entusiasmo», de Pablo Remón, uno de los dramaturgos españoles más reconocidos de su generación, y «La verdad», de Florian Zeller, autor francés especializado en comedias de apariencia ligera que esconden complejos juegos.
El apartado de grandes clásicos alcanza su máximo exponente con «La ópera de los tres centavos», de Bertolt Brecht y Kurt Weill, que llegará al auditorio del Niemeyer con Coque Malla como protagonista.
Fuera del abono, también en el Niemeyer, están previstas las funciones de «Magdalenamariyam» («María Magdalena»), una muestra de teatro kathakali, una mezcla de danza y teatro de origen indio. En 2016, el Niemeyer ya había programado una muestra de esta singular forma de arte escénica, en aquella ocasión bajo la dirección de Nacho García.
El resto de las obras del Off Niemeyer son «El abismo», «Entre los árboles», de Juan Mayorga, y «Una forma de vida», que es una adaptación de una de las novelas de Amélie Nothomb.
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