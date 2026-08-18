Las playas de Luanco y Candás, arrasadas por una nueva oleada de carabelas portuguesas: "No paramos de sacar, estaban por todas partes"

Las playas de Luanco amanecieron este martes con sus aguas plagadas de carabelas portuguesas. El equipo de salvamento ocupó toda la jornada en trabajos de limpieza del mar, dejando la zona de baño libre de estos organismos -llamados también falsas medusas- para garantizar la seguridad de los bañistas. Lo mismo sucedió en Candás, donde los socorristas del arenal de Palmera habían retirado más de setenta por la tarde. "Es el peor día del verano", aseguran.

"No paramos de sacar en todo el día, estaban por todas partes. No sé decir un número exacto, pero más de veinte fueron", indicó Roberto Martínez, jefe del servicio de salvamento de Gozón, quien, a pesar de solo haber estado en la playa por la mañana, destaca la gran cantidad de carabelas portuguesas que hallaron en el agua.

Los socorristas deben ser rápidos a la hora de actuar, por lo que su trabajo consiste en ir con la zodiac recogiendo todos aquellos ejemplares que se van acercando a la zona de baño "para que las personas que vengan a la playa puedan disfrutar del agua", agrega Martínez sobre la operativa que él y su equipo llevaron a cabo.

Carabelas portuguesas amontonadas en la arena de la playa de La Ribera, en Luanco. / LNE

Por otra parte, hubo cuatro personas afectadas por las carabelas portuguesas, pero no durante el servicio de salvamento. "Cuatro fueron los heridos, pero todos ellas por baños matutinos, ya que al ir tan temprano a la playa no tienen a nadie que les avise", relató el jefe del servicio de salvamento de Gozón, recalcando que ninguno resultó grave.

Durante este martes, la playa de Luanco se ha mantenido con dos banderas alzadas: por un lado, la amarilla de precaución en el baño y, por otra, la de la presencia de carabelas. Tanto socorristas como bañistas esperan que esta última dure poco para así poder disfrutar de los últimos días del verano.