Las playas de Luanco y Candás, arrasadas por una nueva oleada de carabelas portuguesas: "No paramos de sacar, estaban por todas partes"
Cuatro personas resultaron heridas por picaduras en la capital gozoniega, ninguna de carácter grave y todas ellas antes del inicio del servicio de salvamento
Los servicios de la playa candasina de Palmera habían retirado más de setenta ejemplares por la tarde: "Es el peor día del verano"
Claudia Serantes
Las playas de Luanco amanecieron este martes con sus aguas plagadas de carabelas portuguesas. El equipo de salvamento ocupó toda la jornada en trabajos de limpieza del mar, dejando la zona de baño libre de estos organismos -llamados también falsas medusas- para garantizar la seguridad de los bañistas. Lo mismo sucedió en Candás, donde los socorristas del arenal de Palmera habían retirado más de setenta por la tarde. "Es el peor día del verano", aseguran.
"No paramos de sacar en todo el día, estaban por todas partes. No sé decir un número exacto, pero más de veinte fueron", indicó Roberto Martínez, jefe del servicio de salvamento de Gozón, quien, a pesar de solo haber estado en la playa por la mañana, destaca la gran cantidad de carabelas portuguesas que hallaron en el agua.
Los socorristas deben ser rápidos a la hora de actuar, por lo que su trabajo consiste en ir con la zodiac recogiendo todos aquellos ejemplares que se van acercando a la zona de baño "para que las personas que vengan a la playa puedan disfrutar del agua", agrega Martínez sobre la operativa que él y su equipo llevaron a cabo.
Por otra parte, hubo cuatro personas afectadas por las carabelas portuguesas, pero no durante el servicio de salvamento. "Cuatro fueron los heridos, pero todos ellas por baños matutinos, ya que al ir tan temprano a la playa no tienen a nadie que les avise", relató el jefe del servicio de salvamento de Gozón, recalcando que ninguno resultó grave.
Durante este martes, la playa de Luanco se ha mantenido con dos banderas alzadas: por un lado, la amarilla de precaución en el baño y, por otra, la de la presencia de carabelas. Tanto socorristas como bañistas esperan que esta última dure poco para así poder disfrutar de los últimos días del verano.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una promotora nacional compra la Península de Arnao y prevé invertir más de 8 millones de euros en nuevas viviendas de alta calidad
- Hallan muerto en su celda de la cárcel de Cantabria al autor del crimen de la confitería de Avilés
- Habla la familia afectada por el incendio en una chabola en Luanco: 'Queremos una vivienda; el Ayuntamiento nos ha dejado aquí tirados
- Seis playas de la comarca de Avilés, en riesgo de desaparecer por el impacto del cambio climático
- Un hombre agrede e increpa a un conductor de autobús en Salinas
- Más turistas extranjeros, mesas llenas, pero menos dinero en la caja: la radiografía de la hostelería de la comarca de Avilés en la primera mitad del verano
- Macroverbena a la vista: Panorama y París de Noia actuarán en este pueblo de Asturias
- El mundo cabe en un bocado en Sabugo: el histórico barrio de Avilés concentra locales de hasta siete nacionalidades diferentes