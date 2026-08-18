La revista "Avilés verano" recupera las fiestas de hace un siglo para dar a conocer los encantos de la ciudad

En la calle Galiana, conocida por todos los avilesinos, una de las arterias principales de la ciudad, un pequeño local que luce en su marco el número veintiséis fue el rincón donde ayer verano y fiesta se enlazaron con motivo de la presentación de la revista "Avilés Verano". Su director, Benjamín Lebrato, esperaba la llegada de todos los asistentes mientras escuchaba de fondo la radio, ya que la pone para "sentir algo de ruido", porque si no, el local de tan solo unos pocos metros cuadrados se le convierte en todo un mundo. Llegaron las 13.00 horas de la tarde de este martes y los asistentes fueron tomando sus asientos después de un abrazo entre ellos, ya que son viejos conocidos: "Roberto, Román, Juan Carlos…", y con alegría todos iban llenando la sala.

A los lados de la estancia se encuentran colgadas las portadas originales de las revistas de "El Bollo", donde año tras año, pequeños artistas locales tienen la oportunidad de presentar sus bocetos con el objetivo de ser los elegidos. Asimismo, y adornando la cima de las estanterías, se encuentran las estatuas que cada año acompañan la celebración de esta tradición; muchas de ellas envueltas con un papel transparente, ya que, como destaca Lebrato, "acumulan mucho polvo".

En una pequeña mesa, el director de la revista había colocado de manera casi milimétrica diversos ejemplares de ediciones pasadas, "1894, 1897, incluso del siglo XX", destaca mientras la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, y la edil de Turismo, Raquel Ruiz, se van colocando a su lado para la presentación, donde con las primeras palabras de Lebrato, todo da comienzo. "Este año traemos la revista de hace cien años", anuncia, haciendo referencia a las primeras páginas donde se pueden observar fotografías, publicidad e incluso el programa de las fiestas de San Agustín de hace más de un siglo. Asimismo, añade un par de noticias de la España de los años 20, pero siempre mostrando el encanto de la ciudad gracias a imágenes como la de "la calle de Marcos del Torniello con él presente en su inauguración", como recalca Lebrato.

La revista, de índole "turístico-festiva", pretende que "cuando vengan los turistas, de cualquier parte del mundo, puedan ver que tenemos infinidad de cosas", destaca Lebrato mientras pasa las páginas alabando los diferentes monumentos de Avilés como la muralla o la ría.

Por otra parte, el verano no es la única época donde Avilés recibe a cientos de veraneantes; la Semana Santa es otro de los eventos clave del calendario local. Durante esos días, la ciudad se llena de fieles que vienen a presenciar la ya tan esperada procesión de los "sanjuaninos", por lo que esta revista no quería dejar de contar con esa fecha tan señalada en sus páginas. "Como este año no se va a celebrar el certamen de ganaderos a causa de la dermatosis nodular, pues nosotros queríamos tenerlo en nuestras páginas", agrega el organizador, quien relata el duro trabajo de archivo que la cofradía ha llevado a cabo: "Recuperamos fotos de los años 20 y 30, incluso algunas de los 70", agrega Lebrato, quien recordaba aún esas ferias de ganado de hace décadas a las que él asistía cuando era un niño.

Además, la revista guarda espacio para el santo patrono, ya que como él mismo recalca, "como San Agustín no aparece en el programa de fiestas, ya lo ponemos nosotros".

"Pasamos de sacar a todos los párrocos a Aitana", añadía la concejala de Cultura, Yolanda Alonso a la explicación de Lebrato, donde con tan solo un movimiento de páginas, se dejan atrás todas las ceremonias religiosas para hacer un repaso por los diferentes artistas que este año han llenado el pabellón de la Magdalena, pues como bien explicó el organizador, lo importante de esta revista es mostrar "la cultura y la diversidad de Avilés".

Asimismo, aquellos cuya pasión tenga que ver con el mundo deportivo tienen un pequeño espacio en las páginas con un artículo de Alberto Rendueles sobre cómo la ciudad ayudó al nacimiento del Real Oviedo.

La revista de setenta y dos páginas se puede encontrar en los diferentes quioscos de la ciudad a un precio de cinco euros. "El papel es reciclable y la encuadernación está cosida, ya que pretendemos que dure en el tiempo, como yo tengo este ejemplar de hace 135 años", añade el director, haciendo referencia al objetivo de sacar una revista que busca permanecer en el tiempo, para que en un futuro sea otro el que con tanto orgullo muestre el ejemplar como ha hecho Lebrato este martes en el pequeño local de la Cofradía de El Bollo.