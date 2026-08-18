"Un verano con mucho arte en Avilés" se convierte en el puente entre familias y medio ambiente: "Es una manera de acercarles la naturaleza a los peques desde otra perspectiva"

Avilés está de celebración con el décimo aniversario de "Un verano con mucho Arte". Durante los días 5 y 6 de septiembre, la concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Avilés trae de vuelta un año más la propuesta enfocada en el disfrute de toda la familia sin tener en cuenta el rango de edad. Esta edición se enfocará en el marco de la bienal climática que ha puesto este verano en Avilés el foco en el arte, la naturaleza y el territorio.

"Nos permiten acercarnos a un público familiar, con el que queremos trabajar ya desde hace un tiempo. "Intentamos atraer públicos diferentes y en este caso veíamos que teníamos más margen para hacer cosas destinadas a familias con niños fuera de la temporada alta de agosto", comienza la concejala de Turismo, Raquel Ruiz, durante la presentación de la edición esta mañana en el ayuntamiento de la ciudad. Allí se contó con la presencia de la responsable de "Cuéntame un cuadro", Patricia Pérez, quien ya tiene todo organizado para que los pequeños y mayores de la casa puedan disfrutar de un tiempo juntos en contacto con la naturaleza avilesina.

"Dicen que nadie es profeta de su tierra, pues a mí mi primera oportunidad me la dio el Ayuntamiento de Avilés", recalca Pérez al recordar que este también es un año importante para la asociación, "no se cumplen diez años de un proyecto todos los días; además, coincide que "Cuéntame un cuadro", también cumple diez años", agrega la responsable.

"Somos una empresa más que cultural; este es un proyecto cultural y creemos que el fenómeno cultural del verano en nuestra ciudad es la Bienal Climática", recalca Pérez sobre el eje central sobre el que girarán las diferentes actividades que se realizarán los primeros días de septiembre. Este programa busca acercar el arte, la cultura y el patrimonio a niños mediante experiencias creativas, musicales y participativas para todos los públicos.

Cuatro actividades en dos días. Todo comienza el día 5 con un concierto de estimulación musical que, para pequeños de cero a tres años, ya que "queremos abarcar todo el espectro de edades y empezar a fomentar el conocimiento de los niños para que conciban la cultura como un juego", agrega Pérez, quien "no quiere hacer spoiler" sobre lo que sucederá en el espacio Maqua, donde los "bebetinos de tres o cuatro meses se quedarán hipnotizados" siguiendo los sonidos de la naturaleza.

Asimismo, esa misma tarde del sábado, a las 18.00 horas, se llevará a cabo la actividad "Pequeños paisajes". Aquí se abre completamente el rango de edad y podrán asistir todos aquellos miembros de la familia a partir de los 3 años, ya que, como bien recalca Pérez, "queremos que sea el niño quien decida si le apetece o no". En la actividad, las familias "a partir de lo que nos encontremos en la naturaleza avilesina, ya que no vamos a robarle nada, vamos a tomar lo que la naturaleza nos entrega, vamos a hacer un taller y construir nuestro propio paisaje", recalca la organizadora sobre la actividad que llenará la tarde del sábado.

Pasando al último día de la semana, el domingo 6, a media mañana, el parque Ferrera será el epicentro de la actividad "Mitos por las ramas". La actividad será impartida por la propia Patricia Pérez, quien se ha especializado en mitología en los últimos años, dándose cuenta de que "la mitología está por todas partes", como bien destaca la propia organizadora. El taller consiste en "explicar los mitos que están detrás de árboles como el laurel o flores como las rosas y cómo en la antigüedad se explicaban todas estas historias", destaca Pérez, siendo esta "una manera de acercarles a la naturaleza a los peques desde otra perspectiva".

Como broche final a este par de días, se llevará a cabo la actividad "La naturaleza pintada" en la calle Palacio Valdés en colaboración con "Art Street". Allí, a través de la música y la pintura en directo, se narrará cómo la naturaleza ha sido una constante en la historia del arte, para que la gente "haga memoria y mire atrás para ver lo bien que nos ha ido respetando la naturaleza y encarrilamos un poquito esta relación", agrega la organizadora antes de introducir las diferentes secciones de la actividad.

La parte narrativa va a estar impartida por la propia Pérez, quien estará muy bien acompañada por la cantautora Noelia Veira y la pintora avilesina María Ortiz. En plena calle, "la gente va a ver en directo cómo se pinta un cuadro y va a tener el tiempo que dura el evento para pintarlo", destaca Pérez con respecto al gran final que sacará "el arte, la cultura y el patrimonio avilesino a la calle, para que la gente sea consciente de que la cultura es una herramienta más que tenemos ahí para disfrutar".