Barbón garantiza que la Nebrija iniciará el nuevo curso en Avilés: "La resolución definitiva llegará muy pronto"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, realizó este martes una visita institucional al Centro Niemeyer acompañado por la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, y la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, presidenta y vicepresidenta, respectivamente, del patronato del complejo cultural avilesino. Allí explicó que la tramitación del decreto que permitirá la apertura de la Universidad Nebrija en Avilés "va bien" y descartó dificultades. "No habrá problemas y muy pronto habrá una resolución definitiva", afirmó.

Esta pasada semana el Consejo de Gobierno del Principado aprobó el acuerdo suscrito entre la Universidad Nebrija y el Servicio de Salud del Principado (Sespa) para que el alumnado pueda realizar prácticas en centros hospitalarios públicos. Se trata de un convenio similar al suscrito con la Universidad Alfonso X y que es obligado por ley para que se puedan impartir los estudios de Enfermería en Avilés. Este es uno de los pasos obligatorios para que la institución académica reciba luz verde de la administración para comenzar las clases el próximo mes de septiembre. Ese acuerdo es uno más de los "obligatorios" establecido por la legislación para que la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad conceda la autorización de actividad, que se materializa en un decreto y que está pendiente de "los últimos flecos". Es decir, que es previsible que se conceda en los próximos días para que la Universidad Nebrija pueda iniciar su actividad en Avilés el próximo mes de septiembre, tal como dejó claro este martes el Presidente del Principado.

Barbón aprovechó el recorrido para reivindicar el papel del Centro Niemeyer como uno de los grandes referentes culturales de Asturias. Durante la visita, el director del Centro Niemeyer, Carlos Cuadros, guió a las autoridades por las tres exposiciones que actualmente ocupan las instalaciones que gestiona: "Agua", del canadiense Edward Burtynsky; "What Darwin Missed", de Joan Fontcuberta, y la colectiva "Naturalezas vivas".

"Mariví Monteserín, la alcaldesa de Avilés, me había hecho la invitación para acudir al Niemeyer, pero es que muchas veces la agenda no lo permite. Tanto ella como el director del Centro me hablaron de la conjunción de estas tres exposiciones que siguen situando a Avilés y al Centro Niemeyer como vanguardia de la cultura y del arte", señaló el Presidente. Y luego añadió: "Muchas veces pasa desapercibido, o no se da la relevancia suficiente que tiene, pero Avilés no es solo un foco de un turismo de descanso o gastronómico, conjuga mucho más. Hay un turismo histórico, hay un turismo natural, hay un turismo cultural. Avilés se está situando, yo creo que a la cabeza. Quien descubre el casco histórico de Avilés se enamora. Lo llevo diciendo muchos años: es el casco histórico mejor conservado de toda Asturias, con mucha diferencia. Si además tenemos un centro de referencia en materia cultural, como es el Centro Niemeyer, pues esto es un elemento más añadido".

En este contexto aprovechó para invitar "a los asturianos y asturianas, y a quienes estén bien en estos momentos en Asturias, a que puedan venir y visitarlo".

Tras las exposiciones, Barbón tomó el barco turístico de la ría y se acercó hasta Espacio Portus, el museo del Puerto de Avilés: "La Alcaldesa me insistía mucho en esto también", dijo el presidente que ponderó: "Avilés es la ciudad que siempre se está reinventando y que ahora hace una apuesta clara por la innovación, por la ciencia, pero también por la cultura. Y por eso hay que ponerlo en valor". Y concluyó: "Yo creo que el gobierno local está haciendo una magnífica labor en este sentido. Así que es un día especial en Avilés, que a mí me gustaría repetir más a menudo de lo que, por desgracia, puedo".

Aparcamiento subterráneo en marcha

La Alcaldesa, por su parte, se refirió a la situación del aparcamiento subterráneo del Centro Niemeyer, cuya gestión está llamada a asumir la empresa pública Rehabilitaciones Urbanas de Avilés (Ruasa). Monteserín aseguró que las licitaciones pendientes para poner en funcionamiento el estacionamiento se resolverán en los próximos días.

"Algunas ya se han licitado y otras estaban pendientes, porque en verano había mucha carencia de suministro de productos y se retrasó un poquito, pero lo último se licitará ya este mes y enseguida estará a disposición de que esto funcione con todo", explicó.

El Ayuntamiento de Avilés y Ruasa firmaron el pasado 13 de marzo un convenio con el Centro Niemeyer para que la empresa pública asumiese la gestión del aparcamiento. Sin embargo, el estacionamiento permanecía cerrado este martes, coincidiendo con la visita institucional del presidente asturiano.

Para preparar esa gestión, Ruasa inició en julio la contratación de un sistema de cámaras destinado al control del aparcamiento. El procedimiento quedó resuelto este lunes, con la licitación del servicio por un importe superior a 20.000 euros.

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Todo esto se enmarca en la decisión del Gobierno de Asturias de adquirir el aparcamiento subterráneo del Niemeyer, una operación que se formalizó en diciembre de 2024 por un importe de 3.248.400 euros, con el objetivo de unificar la gestión de los distintos elementos que integran el complejo cultural.