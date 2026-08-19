Un año del crimen de La Folleca: familiares y amigos de Noelia González Gutiérrez celebran el sábado una misa en su recuerdo

Ya ha transcurrido un año del crimen de La Folleca, en el que resultó asesinada Noelia González Gutiérrez, la peluquera canina de Raíces. Sus familiares y amigos celebrarán este próximo sábado una misa en su recuerdo. Será a las 19.00 horas en la iglesia parroquial San José Obrero de Raíces para mantener viva su memoria.

El cuerpo de González Gutiérrez fue hallado en su vivienda por su pareja ahora hace un año. Tenía signos de violencia y había sufrido varias puñaladas, diez en concreto. La muerte, según precisó Fiscalía, se produjo “entre las diez y veinte y las once menos cuarto de la noche del 18 de agosto” de 2025. El Ministerio Público también indica que fue un asesinato y por ello pide veinte años de prisión y otros diez más de libertad vigilada para el único acusado, el hombre que le había alquilado una habitación a González y vivía con ella en La Folleca. El juicio se prevé para el mes de marzo de 2027, según la defensa.

El camarero acusado de los hechos fue detenido a la mañana siguiente del crimen. Fue en un bar de Sabugo, poco después de las 10.00 horas. En el momento de su detención no ofreció resistencia, precisaron testigos a este periódico. Y es más, momentos antes de ser apresado, indicó a una camarera: "Esta noche duermo en el calabozo". Y así fue. Los primeros pasos de la investigación se dieron en la Comisaría de la Policía Nacional de Avilés. Tras nombrar abogada de oficio, los agentes acudieron a La Folleca para realizar un registro de la casa que compartían la víctima y su presunto asesino. Los vecinos y clientes no daban crédito a lo sucedido, ante la trágica pérdida de "una mujer majísima" y "muy buena con los animales".

Según Fiscalía, el origen de todo fue una discusión entre el acusado y la víctima. Según su tesis, el acusado comenzó a agredirla y le propinó varios golpes "causándole importantes lesiones, entre fracturas y hematomas, lo que dejó a la víctima en un estado de completa indefensión. Esta circunstancia fue aprovechada por el acusado para coger de la cocina un cuchillo, con el que asestó a la mujer diez puñaladas en el tórax, que le provocaron la muerte”.

El cuerpo sin vida de la peluquera canina lo descubrió su pareja. La Fiscalía señala que, tras la agresión, “el acusado se cambió de ropa y tiró el cuchillo envuelto en una bayeta, así como el pantalón, los calcetines y los playeros que llevaba puestos”, todo en las inmediaciones de la casa en la que se produjo el crimen.

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Los familiares y amigos de la peluquera canina mantienen vivo en el recuerdo a esta mujer de 45 años que trabajaba en un negocio de la recta de Raíces y vivía en una vivienda próxima, en el núcleo avilesino de La Folleca. Su entorno, sus amistades y también su clientela hablaban de Noelia como una mujer vitalista, enamorada de los animales para la que siguen pidiendo justicia. El sábado, a las 19.00 horas, habrá una misa por Noelia González. Gutiérrez.