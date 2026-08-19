La Comarca de Avilés hace balance positivo de su estreno conjunto en FIDMA

La Comarca de Avilés salió a escena en FIDMA con una idea clara: cuatro concejos, un mismo destino. Y el estreno parece haber funcionado. La Mancomunidad Comarca Avilés hace un balance positivo de su participación en la 69.ª Feria Internacional de Muestras de Asturias, donde, después de varios años, volvió a contar con un espacio expositivo conjunto dedicado a promocionar los atractivos turísticos de Avilés, Castrillón, Corvera e Illas.

Durante los 16 días de feria, el stand se convirtió en una pequeña ventana a la comarca. Patrimonio, naturaleza, playas, cultura, gastronomía, deporte, ocio y nuevas experiencias turísticas compartieron protagonismo en una propuesta que buscaba mostrar algo más que recursos aislados: un territorio diverso, cercano y complementario.

El casco histórico y el Centro Niemeyer de Avilés, la ría, las playas y el patrimonio industrial de Castrillón, las sendas y espacios naturales de Corvera e Illas, el Parque Acuático de Corvera, la Senda Norte, la Mina de Arnao o la gastronomía local fueron algunos de los atractivos que pudieron descubrir quienes se acercaron al espacio de la Mancomunidad.

La respuesta de los visitantes también ha dejado algunas pistas sobre qué busca el público cuando se interesa por la comarca. La naturaleza fue el principal atractivo señalado, con un 29,3% de las respuestas, seguida de la cultura, con un 25,9%, y los eventos, con un 17,2%. La gastronomía ocupó también un lugar destacado.

La encuesta realizada durante la feria refleja, además, un público variado, con especial presencia de personas de entre 40 y 65 años, aunque el stand recibió igualmente a jóvenes, familias y personas mayores.

Más allá de los datos, la feria permitió crear nuevos contactos con personas interesadas en recibir información turística. Un pequeño paso que puede tener recorrido: mantener el vínculo con quienes mostraron curiosidad por la comarca y convertir ese primer contacto en futuras visitas.

Un territorio que suma inversiones

FIDMA también sirvió para hacer balance de la transformación turística que está experimentando la comarca. La presidenta de la Mancomunidad, Raquel Ruiz, repasó durante el Día de la Comarca las inversiones realizadas en los últimos años a través de los distintos programas de dinamización, calidad, turismo gastronómico y sostenibilidad turística.

En conjunto, estas iniciativas han movilizado más de 7 millones de euros en obras, servicios, suministros y productos turísticos destinados a reforzar el atractivo y el posicionamiento de la comarca.

Uno de los principales instrumentos actuales es el Plan de Sostenibilidad Turística de la Comarca de Avilés, dotado con 1.852.150 euros y actualmente en torno al 80% de ejecución. El plan apuesta por cuatro grandes áreas: gobernanza turística, sostenibilidad, transformación digital y creación de nuevos productos turísticos.

Y las actuaciones se reparten por los cuatro concejos.

En Avilés, destacan la recuperación de la muralla medieval, los paseos en barco por la ría, el Centro de Interpretación de los Cañones Submarinos, la señalización del Camino de Santiago, la señalética inteligente y el proyecto Gastrosostenible.

En Castrillón, el plan contempla actuaciones en distintos tramos de la Senda Norte, las futuras Escuelas del Ave María, la instalación de una cubierta para la locomotora Rojillín y el estudio para la musealización del Castillo de Gauzón.

Corvera suma el Anillo Verde de Trasona, la Senda del Escañorio y el Museo de los Países Celtas, mientras que Illas incorpora mejoras en la senda del Pico Gorfolí, el área recreativa y fluvial de Sollovio, los entornos del Molino Velasco y la Senda Verde del Agua a su paso por Villa.

En términos globales, el Plan de Sostenibilidad Turística acumula ya 1.454.958,17 euros ejecutados o comprometidos, lo que representa el 78,555% de su presupuesto total.

El Día de la Comarca, una experiencia para repetir en el futuro

Uno de los momentos centrales de la presencia en FIDMA fue el Día de la Comarca de Avilés, celebrado el 11 de agosto. La jornada reunió a los alcaldes y alcaldesa de los cuatro municipios y a la presidenta de la Mancomunidad y sirvió para reivindicar la cooperación entre los concejos.

Pero la cita no quiere quedarse en un acto puntual. La Mancomunidad anunció su intención de convertir el Día de la Comarca en una celebración anual a partir de 2027, con actividades culturales y deportivas pensadas para estrechar lazos entre vecinos y reforzar la identidad común.

La participación conjunta en FIDMA deja así una conclusión clara: la comarca tiene mucho que enseñar cuando sus recursos se cuentan como parte de una misma historia.

Costa y montaña, patrimonio industrial y naturaleza, cultura y gastronomía, ocio y deporte. Todo ello a pocos kilómetros de distancia y con cuatro municipios que, lejos de competir entre sí, pueden sumar atractivos para construir una oferta turística más completa.

El reto ahora será mantener vivo el interés despertado durante la feria y aprovechar los nuevos contactos para seguir promocionando el territorio durante todo el año.

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Porque si FIDMA ha servido para algo, además de para repartir folletos y contar todo lo que hay que ver, es para lanzar un mensaje sencillo: Avilés, Castrillón, Corvera e Illas tienen mucho que ofrecer por separado, pero juntos pueden convertirse en un destino todavía más atractivo.