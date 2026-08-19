Ecologistas de Avilés exigen explicaciones por la tala de nueve árboles sanos en San Agustín

El Colectivo Ecologista de Avilés ha solicitado información ante el Ayuntamiento de Avilés por la tala de nueve árboles "sanos" en la avenida de San Agustín. Los ecologistas detallan que estos nueve árboles maduros "gozaban de buena salud" y no suponían ningún riesgo para las personas que paseaban por la zona. Advierten además que "todo parece indicar que el objetivo de la nueva urbanización prevista es conseguir más aparcamientos para coches a cuenta del arbolado".

Los miembros de este colectivo enfatizan la importancia de los árboles: "Desempeñan un papel importante generando sombra y un aumento de la biodiversidad urbana, proporcionando a plantas y animales un hábitat, alimentos y protección favorables". De ahí que manifiesten su preocupación por las "numerosas" talas de árboles sanos que se llevan a cabo en Avilés.

El portavoz del colectivo ecologista, Fructuoso Pontigo, indica además que hay más razones que explican la importancia de los árboles: propocionar sombra y reducir el efecto "isla de calor" enfriando el entorno entre 2 y 8 grados respecto al asfalto y otros materiales. "Un árbol maduro puede absorber hasta 150 kilogramos de dióxido de carbono por año, lo que ayuda a mitigar el cambio climático", destaca no sin antes enfatizar que en una ciudad como Avilés con altos niveles de contaminación, "los árboles mejoran la calidad del aire y actúan como excelentes filtros urbanos al absorber gases contaminantes como el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, el ozono y los óxidos sulfurosos y retener partículas finas como el polvo, la suciedad o el humo en sus hojas y corteza".

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Por ello, los ecologistas recalcan que "no se puede permitir" que se corten de árboles sanos en Avilés, ya que representan "una de las mejores herramientas para paliar la elevada contaminación" que respiran sus vecinos.