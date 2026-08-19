El Principado adjudicará en septiembre la sustitución de la cubierta del colegio de Llaranes por 542.083 euros
El concejal de Educación destaca la gran inversión del Principado y el trabajo conjunto con el Ayuntamiento que permitirá contar el próximo curso con 10 nuevas unidades en las escuelinas
El concejal de Educación de Avilés, Juan Carlos Guerrero, y el director general de Infraestructuras y Tecnologías Educativas del Principado, Julio Vallaure, mantuvieron este miércoles una reunión por videoconferencia para analizar el estado de las actuaciones que Educación desarrolla en los centros educativos del municipio. Vallaure detalló en ese encuentro que la obra de sustitución de la cubierta del colegio público de Llaranes será adjudicada en septiembre. Esa esperada intervención cuenta con un presupuesto de 542.083 euros e incluye trabajos de saneamiento y la adecuación de una casa de juegos. La obra prevé comenzar en el último trimestre del año.
Juan Carlos Guerrero destacó la "gran inversión" que ha ejecutado el Principado en Avilés en los últimos años. Suman 24 millones de euros en el periodo 2025 - 2027 y de esa cantidad, 23,5 millones se corresponden con actuaciones ya contratadas. Guerrero enfatizó el "trabajo conjunto" de ambas administraciones que ha dado sus frutos, por ejemplo, en la puesta en servicio de diez nuevas unidades del primer ciclo de Infantil que suman las tres nuevas escuelinas: la del Carbayedo, Curriverás, que ya está en funcionamiento, la de La Luz, Xungarosa, y la de Versalles "Foquina" que comenzarán su andadura educativa el próximo 9 de septiembre y completan la oferta de las de La Magdalena, La Toba y El Quirinal. Esas actuaciones han supuesto una inversión superior al millón de euros.
Además, Guerrero y Vallaure detallaron la reforma y ampliación del colegio público de Sabugo, que ha supuesto 488.513 euros de inversión que se suma a la renovación de la instalación eléctrica del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Avilés, el antiguo Maestría, y cifrada en 174.800 euros. Unos trabajos están finalizados y otros siguen en marcha como es el caso de las obras de la segunda fase de la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias (ESAPA) y el nuevo CIFP de La Grandiella.
En el caso del CIFP Avilés, el Principado prevé finalizar el próximo mes de septiembre la reforma del sistema de protección contra incendios que cuenta con un presupuesto de 210.540 euros. Además, la mejora de accesibilidad del centro están en fase de contratación por 96.798 euros y la adecuación de la envolvente de la chimenea de extracción de humos que suponen otros 77.610 euros.
El balance de inversiones se completa con diversas intervenciones adicionales, entre las que figura la reforma de la cubierta de la cancha deportiva del IES Carreño Miranda.
El Ayuntamiento inicia la reparación del pavimento del patio del colegio de Sabugo
El Ayuntamiento de Avilés ha iniciado la reparación del pavimento del patio del colegio público de Sabugo. La inversión a realizar es de 33.383,81 euros, a través de un contrato menor adjudicado a la empresa Tratamientos Asfálticos SA, que finalizará los trabajos antes de que comience el curso escolar. La actuación consiste en la reparación de baches, instalación de sumideros, renovación del firme y posterior pintado de las canchas y zonas de juegos infantiles
La actuación, que dio comienzo el 10 de agosto, es necesaria debido al estado de los firmes del patio, que presentan desgaste y hundimientos que dificultan su uso. Este deterioro tiene su origen en el paso del tiempo, encontrándose estos pavimentos el tramo final de su vida útil. La realización de estas obras de mejora en el patio del colegio de Sabugo, indican desde el Ayuntamiento, da cumplimiento al compromiso adquirido por parte de la administración local con el centro y con las familias del alumnado. Esta mejora se suma a otras mejoras realizadas recientemente en el colegio como la la ampliación llevada a cabo por parte de la consejería de Educación que permitirá, por primera vez en el nuevo curso escolar, dotar al CEIP Sabugo del servicio de comedor escolar. Hasta ahora, este colegio público era el único de la ciudad que carecía de este servicio por no contar con suficiente espacio.
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