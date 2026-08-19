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El Principado reparte 699.363 euros entre las cofradías asturianas: Avilés recibe la ayuda más baja

La «Virgen de las Mareas» percibirá 13.033 euros, frente a los 38.200 euros de San Juan de la Arena y los 32.200 de Bañugues

Pesqueros amarrados en Avilés en una imagen de archivo.

Pesqueros amarrados en Avilés en una imagen de archivo. / MARA VILLAMUZA

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S. F.

Avilés

El Principado ha repartido 699.363,50 euros entre 19 cofradías de pescadores asturianas para que puedan desarrollar sus planes de gestión de recursos pesqueros durante el ejercicio 2026. La cofradía «Virgen de las Mareas» de Avilés es la que recibe la menor cuantía: 13.033,33 euros.

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria resolvió la convocatoria de estas subvenciones mediante una resolución firmada el pasado 6 de agosto por el consejero, Marcelino Marcos Líndez, y publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA). Todas las solicitudes fueron admitidas tras la evaluación realizada por la comisión de valoración.

En la comarca de Avilés, la cofradía «Virgen de las Mareas» recibirá 13.033,33 euros, de los que 9.583,33 euros corresponden a guardapesca y 3.450 euros al plan de gestión. La cantidad se sitúa muy por debajo de la media autonómica, que ronda los 36.800 euros por entidad.

Mejor parada sale la cofradía «San Nicolás» de Bañugues, que percibirá 32.200 euros, repartidos entre 28.750 euros para guardapesca y 3.450 euros para el plan de gestión.

Por su parte, la cofradía «San Juan Bautista» de San Juan de la Arena obtendrá 38.200 euros. De esta cantidad, 28.750 euros se destinarán a guardapesca y 9.450 euros al plan de gestión, una cifra que se sitúa por encima de la media autonómica.

Las entidades beneficiarias deberán justificar el destino de las ayudas antes del 1 de diciembre de 2026, salvo las correspondientes al último trimestre del año, que podrán acreditarse hasta el 1 de marzo de 2027. El abono podrá realizarse de forma anticipada, en un único pago y sin necesidad de prestar garantías.

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Contra la resolución cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, o recurso potestativo de reposición ante la propia Consejería en el plazo de un mes.

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