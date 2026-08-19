El ritmo colombiano se exhibe en Avilés a pesar de la tragedia: "El baile es más un apoyo cultural para hacer que las personas olviden el mal momento que vivieron"

Estos días se está desarrollando la 45.ª edición del festival internacional de música y danza de la ciudad de Avilés, donde grupos de todo el mundo traen pequeñas representaciones de sus pueblos a través de la danza. Entre los grupos participantes de este año se encuentra "Show Dance: cuerpos en movimiento", procedente de Colombia, que, a pesar de la tragedia vivida hace menos de diez días, donde un terremoto de magnitud 7,4 movió el suelo del país causando más de 300 fallecidos, el grupo no se quiso perder la cita avilesina.

La mañana de este miércoles dio comienzo el festival con su tradicional desfile de apertura y la recepción en el Ayuntamiento, donde cada uno de los grupos realizó una pequeña exhibición de lo que se va a poder ver a lo largo de la ciudad durante estos días. En la sala de recepción, en la parte alta del ayuntamiento, la alcaldesa, Mariví Monteserín, pidió permiso al resto de grupos para mostrar el apoyo de Avilés hacia la causa: "Con permiso del resto de países, me gustaría dar mi apoyo al grupo de Colombia por el terremoto que hace unas semanas sufrió el país", provocando que toda la sala se fundiera en un fuerte aplauso hacia ellos.

Por la tarde continuaron los eventos, con el izado de banderas y la misa, donde también se pudo ver al grupo colombiano danzando con las piezas que "tanto preparamos y estudiamos", como bien agrega el director musical, Steven Giraldo, quien destaca que: "Seleccionamos las canciones con mucho tiempo, con mucha antelación y de manera que pudiéramos traer lo mejor".

EN IMÁGENES: El festival internacional de música y danza de Avilés / Miki López

Entre el vuelo de la falda y el zarandeo de la maraca, el grupo musical se dedicaba a cantar "Nunca me abandones, cariñito", a lo que los bailarines, entre sus giros, respondían "Nunca, nunca", demostrando con esta canción que, por muy lejos que estés de tu tierra, siempre estarás ligado a ella. Se podía apreciar en la cara de los colombianos el orgullo que sienten al bailar en representación de su hogar.

Una vez que las banderas de Asturias y España llegaron a la cima junto a las de los otros países, comenzó la marcha hacia la iglesia de Sabugo. A la cabeza y guiando al grupo colombiano, se encuentran los abanderados Jarol Telles y Bertha Valderrama, quienes con orgullo caminan calle de la Cámara abajo sujetando y moviendo la bandera.

"Ya estábamos por acá cuando sucedió lo del terremoto", explicó Bertha Valderrama, quien agregaba que no tuvo nada que ver a la hora de tomar la decisión de venir a la cita. Como relata Valderrama, ellos pertenecen a un grupo de la Casa de la Cultura de Sabaneta en Antioquia, donde fueron seleccionados por parte del programa Festifolk Colombia.

Cuando aceptaron la invitación y tomaron el vuelo a España, no esperaban que un desastre natural sacudiera sus hogares, "el baile para nosotros sirve para que la situación salga adelante" añadió Valderrama, a lo que su compañero Jarol Telles agregó: "Es más un apoyo cultural para hacer que las personas olviden ese mal momento que vivieron, ya que nosotros no lo pudimos vivir. Entonces, queremos que se sientan orgullosos de que fuera del país hay personas que les están representando y haciendo olvidar ese instante que vivió el país".

Con estas emotivas palabras, los abanderados de Colombia esperan que su país logre salir adelante y confían en que sus bailes proporcionen apoyo a todos los afectados. Quieren que los colombianos sientan orgullo y que, a pesar de los escombros que ahora cubren las calles, demuestren que las raíces y la cultura son algo que nunca se pierde.